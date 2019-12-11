15 октября близкие Заворотнюк подтвердили, что актриса проходит лечение от тяжелого заболевания. По данным СМИ, опухоль привела к тому, что правая часть тела Заворотнюк оказалась парализована. Актриса может передвигаться только в инвалидном кресле.

Футбол Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.

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Футбол Гаттузо официально стал тренером «Наполи» Парадоксальная перестановка на тренерском мостике «Наполи» завершена: вместо Карло Анчелотти, который вывел итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководить будет Дженнаро Гаттузо, еще ничего не показавший как тренер.

Происшествия Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.

Общество Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика Законопроект об особом статусе Донбасса был внесен в Раду Инициатива с поправками к закону об особом статусе Донбасса была зарегистрирована депутатом украинской Рады Александром Корниенко и главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

Политика Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.

Здоровье Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства «Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Шоу-бизнес Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.

Армия и оружие МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.