Шоу-бизнес
REGNUMСМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
15 октября близкие Заворотнюк подтвердили, что актриса проходит лечение от тяжелого заболевания. По данным СМИ, опухоль привела к тому, что правая часть тела Заворотнюк оказалась парализована. Актриса может передвигаться только в инвалидном кресле.
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Футбол
Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов
По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.
Общество
ГД одобрила проект о запрете штрафа за превышение средней скорости
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать водителей автомобилей за превышение средней скорости на дорогах на основе данных камер на участках движения.
Общество
Time назвал Грету Тунберг «Человеком года»
Общество
В Калининградской области полицейских заставили вырезать снежинки
Поручение звучало просто: срочно вырезать новогодние снежинки. Совершенно случайно документ переслали в другие отделы.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы
Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро, передает РИА Новости.
Футбол
Гаттузо официально стал тренером «Наполи»
Парадоксальная перестановка на тренерском мостике «Наполи» завершена: вместо Карло Анчелотти, который вывел итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководить будет Дженнаро Гаттузо, еще ничего не показавший как тренер.
Происшествия
Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован
Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.
Общество
Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах
Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Политика
Законопроект об особом статусе Донбасса был внесен в Раду
Инициатива с поправками к закону об особом статусе Донбасса была зарегистрирована депутатом украинской Рады Александром Корниенко и главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.
Политика
Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
По словам Яуха, Лужков часто приезжал в клинику, так как давно страдал заболеванием сердца.
Происшествия
В Москве эвакуировали 14 судов из-за сообщений о минировании
Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается около двух недель. Первые угрозы поступили 28 ноября.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Авто
В России появится новый сопроводительный документ на автомобили
Шоу-бизнес
Дочь Тимати стала копией Алёны Шишковой, примерив парик
Алиса Юнусова — дочь рэпера Тимати — решила представить себя взрослой и максимально похожей на маму — модель Алёну Шишкову.
Гаджеты
Xiaomi первой выпустит смартфон с памятью нового поколения
Топ-менеджер Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) объявил, что первый смартфон с оперативной памятью нового поколения выпустит китайская компания.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Армия и оружие
МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов
Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Культура
Вышел тизер второго сезона «Содержанок»
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Технологии
В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO
Происшествия
Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Кино
«Джуманджи» зовет, а Куриленко гоняет на байке. Лучшее кино недели
В "Джуманджи" снова бьют в барабаны и зовут играть в компании Дуэйна Джонсона, Карен Гиллан и Джека Блэка.
Происшествия
Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ
Супруга пропавшего вместе с двумя сыновьями жителя Уфы Артема Мазова Эльмира нашла написанную им прощальную записку, сообщает портал UFA1 со ссылкой на источник.