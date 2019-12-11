Шоу-бизнес

REGNUMREGNUMСМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

15 октября близкие Заворотнюк подтвердили, что актриса проходит лечение от тяжелого заболевания. По данным СМИ, опухоль привела к тому, что правая часть тела Заворотнюк оказалась парализована. Актриса может передвигаться только в инвалидном кресле.
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Семья Анастасии Заворотнюк прокомментировала информацию о том, что актриса на всю жизнь останется парализованной

Вокруг ТВ09:21

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о параличе у актрисы

Woman.ru10:06

Анастасия Заворотнюк может навсегда остаться парализованной

News.ru07:33

Стали известны подробности о параличе Заворотнюк

Lenta.ru07:55

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Газета.Ru07:41

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной

StarHit.ru08:01

«Уже не восстановится»: Заворотнюк останется парализованной

Дни.ру07:29
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Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов

По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.
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ГД одобрила проект о запрете штрафа за превышение средней скорости

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Поручение звучало просто: срочно вырезать новогодние снежинки. Совершенно случайно документ переслали в другие отделы.
Пятый канал 10:50
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы

Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро, передает РИА Новости.
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Футбол

Гаттузо официально стал тренером «Наполи»

Парадоксальная перестановка на тренерском мостике «Наполи» завершена: вместо Карло Анчелотти, который вывел итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководить будет Дженнаро Гаттузо, еще ничего не показавший как тренер.
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«ВКонтакте» и BOOM назвали самые популярные треки 2019 года

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Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован

Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.
REGNUM 04:38
Общество

Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РБК 09:51
Политика

Законопроект об особом статусе Донбасса был внесен в Раду

Инициатива с поправками к закону об особом статусе Донбасса была зарегистрирована депутатом украинской Рады Александром Корниенко и главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.
Политическая Экспертиза 01:54
Политика

Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов

Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
RT на русском 08:10
Политика

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
РИА Новости 09:36
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

По словам Яуха, Лужков часто приезжал в клинику, так как давно страдал заболеванием сердца.
Известия 11:29
Происшествия

В Москве эвакуировали 14 судов из-за сообщений о минировании

Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается около двух недель. Первые угрозы поступили 28 ноября.
РБК 12:22
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
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Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
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В России появится новый сопроводительный документ на автомобили

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Дочь Тимати стала копией Алёны Шишковой, примерив парик

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Xiaomi первой выпустит смартфон с памятью нового поколения

Топ-менеджер Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) объявил, что первый смартфон с оперативной памятью нового поколения выпустит китайская компания.
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Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
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Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
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МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов

Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 09:51
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Вышел тизер второго сезона «Содержанок»

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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO

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Происшествия

Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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«Джуманджи» зовет, а Куриленко гоняет на байке. Лучшее кино недели

В "Джуманджи" снова бьют в барабаны и зовут играть в компании Дуэйна Джонсона, Карен Гиллан и Джека Блэка.
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Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ

Супруга пропавшего вместе с двумя сыновьями жителя Уфы Артема Мазова Эльмира нашла написанную им прощальную записку, сообщает портал UFA1 со ссылкой на источник.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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