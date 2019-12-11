Шоу-бизнес

REGNUMREGNUMСМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

15 октября близкие Заворотнюк подтвердили, что актриса проходит лечение от тяжелого заболевания. По данным СМИ, опухоль привела к тому, что правая часть тела Заворотнюк оказалась парализована. Актриса может передвигаться только в инвалидном кресле.
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Представители Заворотнюк ответили на сообщения о параличе у актрисы

РИА Новости09:47

«Уже не восстановится»: Заворотнюк останется парализованной

Дни.ру07:29

СМИ: Анастасия Заворотнюк до конца жизни останется парализованной

Woman.ru08:38

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной

StarHit.ru08:01

Стали известны подробности о параличе Заворотнюк

Lenta.ru07:55

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Газета.Ru07:41

Семья Анастасии Заворотнюк прокомментировала информацию о том, что актриса на всю жизнь останется парализованной

Вокруг ТВ09:21
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Политика

Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Газета.Ru 09:15
Происшествия

В поле в Подмосковье нашли обезглавленное тело мужчины

Обезглавленное тело москвича обнаружено в поле недалеко от автобусной остановки в подмосковной деревне Никифорово, заведено дело об убийстве, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.
РИА Новости 05:15
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
REGNUM 01:41
Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Телепрограмма вчера в 07:08
Общество

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.
ТАСС 07:49
Интернет

«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play

Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
РБК 09:05
Армия и оружие

МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов

"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории, граничащей с участком разведения сил и средств, в районе населенного пункта Станица Луганская ликвидирован тайник с крупной партией боеприпасов", - сказал представитель пресс-службы.
РИА Новости 09:51
Армия и оружие

The Economist (Великобритания): на международном рынке вооружений господствуют американские компании (The Economist)

Доклад, опубликованный 9 декабря Стокгольмским институтом исследования проблем мира, показывает, что продажи вооружений и военных услуг в 100 крупнейших оборонных компаниях мира (без учета китайских, по которым нет полных данных) составили в 2018 году 420 миллиардов долларов.
ИноСМИ 09:02
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский

Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза».
Lenta.ru 09:04
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Происшествия

Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате

Согласно версии следствия, Александров вступил в сговор с руководителем Управления производственно-технологической комплектации «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым для хищения денежных средств ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов.
Известия вчера в 15:46
Происшествия

Адвокат Соколова назвал ожидаемые сроки психиатрической экспертизы

РБК 04:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Гаджеты

Apple запустила продажи Mac Pro

В базовой комплектации новый Mac Pro стоит 5 999 долларов США.
RuNews24.ru 06:55
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Происшествия

Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Интерфакс 08:49
Происшествия

Названа причина смерти девочки в детсаду Астраханской области

В Астраханской области установили предварительную причину смерти двухлетней девочки. Трагедия произошла в одном из детсадов города Камызяка.
Российская газета 08:01
Общество

Нобелевские премии вручили в Стокгольме

В филармонии Стокгольма состоялось официальное вручение Нобелевских премий.
News.ru вчера в 13:20
Единоборства

Сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпиаду без флага страны

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага страны, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Вечерняя Москва 00:13
Общество

Член президентского Совета по правам человека Винокурова просит президента отправить в отставку детского омбудсмена

Член президентского Совета по правам человека Екатерина Винокурова просит президента отправить в отставку детского омбудсмена.
Эхо Москвы 08:30
Экономика

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
РБК 08:25
Политика

Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru 08:54
Кино

Вышел трейлер «Нового папы» с Джоном Малковичем и Джудом Лоу

Культуромания вчера в 15:24
Технологии

Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января

В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
OAnews 05:21
Происшествия

Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован

Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.
REGNUM 04:38
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 08 декабря в 10:00
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей

Московский Комсомолец 08:01
Музыка

Эд Ширан назван артистом десятилетия в Великобритании

Москва 24 08:25
Политика

В «Нафтогазе» заявили о «жесткости» Зеленского на переговорах по газу

Президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения газового вопроса на саммите «нормандской четверки» в Париже занял жесткую позицию, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 20:48
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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