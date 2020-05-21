Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу. Администрация президента Дональда Трампа оповестила об этом международных партнеров, пишет агентство Associated Press. По мнению американцев, Россия нарушает свои обязательства по этому соглашению.

СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу

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