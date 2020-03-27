Коронавирус

ИзвестияИзвестияСМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы. Итальянская версия издания Huffington Post опросила жителей разных городов страны, как карантин повлиял на их финансовое положение. Автор статьи Габриэлла Серами отмечает, что обстановка в стране накаляется.
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В Италии рассказали о нехватке денег на продукты

Lenta.ru18:39

Итальянцы столкнулись с отсутствием денег из-за карантина

News.ru15:52

СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

Известия16:56

Итальянцы признались, что голодают из-за карантина

Аргументы недели15:52

«Без денег трудно»: жители Италии готовятся к штурму супермаркетов

Московский Комсомолец17:39

СМИ сообщило об отчаянной экономической ситуации в Италии

РЕН ТВ15:51

«Нас морят голодом»: СМИ рассказало об отчаянной ситуации в Италии

РИА Новости15:14
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Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 15:58
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске 10:20
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева возмутилась из-за толп несоблюдающих самоизоляцию людей в Москве.
Газета.Ru 16:49
Происшествия

Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 57,9 млн рублей

Известия 26 марта в 06:33
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

Представители нескольких поставщиков сообщили газете «Ведомости» о росте продаж алкоголя в России.
Коммерсантъ 10:18
Общество

Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России

Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
Деловое.ТВ 14:12
Общество

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 06:26
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Общество

Почта России вводит особый режим работы с 30 марта

С 30 марта по 1 апреля включительно Почта России вводит особый режим работы.
Ясно 02:14
Гаджеты

GTX 1650 получат более быструю память

Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память.
Megaobzor.com вчера в 12:26
Общество

Бизнесмен Сосин сообщил о положительном тесте на коронавирус

Российский бизнесмен и бывший совладелец торговых сетей OBI и «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин поступил в московскую больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией.
РБК 15:26
Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Известия вчера в 13:32
Армия и оружие

На авианосце ВМС США у 25 военных нашли коронавирус

Американская телекомпания CNN сообщила, что число инфицированных моряков на авианосце США достигло двадцати пяти.
Городовой вчера в 03:41
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Ведомости 09:53
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru 26 марта в 06:42
Наука

Блондинки или брюнетки: Ученые рассказали, кто же умнее

Anonsens 11:57
Шоу-бизнес

Гулькина сделала первый аборт в 15 лет

НТВ 16:04
Политика

Грузия не пропустила россиян, желающих выехать из Армении

Грузия не пропустила через свою территорию российских граждан, желающих выехать на родину из Армении сухопутным путем.
Московский Комсомолец 18:50
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона 09:45
Футбол

Главного тренера сборной Уругвая уволили из-за пандемии коронавируса

Уругвайская футбольная федерация уволила главного тренера национальной сборной Оскара Табареса, а также большинство сотрудником организации в связи с пандемией коронавируса.
Спорт день за днем 09:29
Здоровье

В России могут начать лечить коронавирус препаратом против малярии

Ведомости 08:58
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для родителей в условиях эпидемии короновариса.
Известия 01:56
Общество

Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты

Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 16:32
Здоровье

Учреждения Минздрава помогут освободить больницы Петербурга для заразившихся коронавирусом

Федеральные учреждения Минздрава в Санкт-Петербурге и Ленинградской области займутся лечением людей с хроническими заболеваниями и нуждающимися в плановой госпитализации для того, чтобы освободить городские и областные больницы, находящиеся в ведении местных властей, для заразившихся коронавирусной инфекцией.
ТАСС 15:11
Общество

Правительство обсуждает ограничения передвижения по России

Москва, 28 марта 2020, 11:19 — REGNUM Правительство РФ из-за ситуации с развитием коронавируса рассматривает возможность ограничить передвижения по России.
REGNUM 04:19
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
Известия 18:08
Политика

В Петербург стягивают военную технику

Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.
Росбалт вчера в 10:05
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