Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаСМИ сообщили, что вблизи посольства США в Багдаде упали две ракеты

Не менее двух ракет упало рядом с посольством США в «зеленой зоне» в Багдаде. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в органах безопасности Ирака. «Две ракеты "Катюша" упали сегодня в полдень вблизи американского посольства в "зеленой зоне"», - сказал представитель спецслужб.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

СМИ сообщили о падении ракет рядом с посольством США в Багдаде

РБК10:40

СМИ сообщили о падении ракет около посольства США в Ираке

RT на русском09:17

Вблизи посольства США в Багдаде упали две ракеты, сообщил источник

РИА Новости08:38

Две ракеты разорвались в районе посольства США в центре Багдада

Газета.Ru09:10

Американскую дипмиссию атаковали «Катюши»

Вести.Ru09:07

СМИ: две ракеты разорвались рядом с посольством США в центре Багдада

ТАСС08:45

Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде

Известия09:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM 12:54
249
Футбол

«Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу

ТАСС Спорт 07:58
1
Кино

Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде

«Горький fest» проводят с 2017 года. В прошлом году мероприятие собрало более 70 тысяч зрителей.
Телеканал 360° вчера в 23:51
41
Футбол

Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Metaratings 14:07
Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
6
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
54
Авто

Локализованные «Газели» под брендом HDC начнут продавать в Украине

Производство Lada на Украине намерены запустить на заводе ЗАЗ. "Газели" будут собирать под брендом HDC.
iReactor вчера в 19:34
63
Армия и оружие

Пентагон запретил вывешивать на военных объектах флаги конфедератов

Глава Пентагона Марк Эспер наложил запрет на возможность вывешивать на военных объектах флаги конфедератов.
Газета.Ru 17 июля в 17:28
4
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 10:59
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
485
Шоу-бизнес

Актеру Василию Ливанову исполнилось 85 лет

Общественное телевидение России 07:27
5
Политика

Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

В интервью Fox News, в ходе обсуждения возможного переименования баз, господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга».
Коммерсантъ 14:58
448
Фигурное катание

Фигуристка Александровская погибла в Москве

Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
110
Шоу-бизнес

Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты

Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
11
Наука

Ученые предсказали образование нового океана из-за раскола Африки

РИА Новости 01:44
542
Общество

Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме

Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
35
Футбол

«Краснодар» и «Динамо» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 12:38
Общество

Энтузиаст воспроизвёл локацию Bloodborne в стиле ранних The Legend of Zelda

Игромания.ру 12:46
Футбол

Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА

По мнению экс-судьи Игоря Федотова, в 29-ом туре РПЛ, в котором встречались футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА, главный судья допустил критическую ошибку.
CT news 10:21
3
Шоу-бизнес

Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией

Актуальные Новости 01:59
6
Авто

Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition

Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage.
Letnews.ru 03:09
19
Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Автоновости дня 17 июля в 06:10
20
Музыка

Фестиваль «Славянский базар» определил лауреатов среди юных участников

Союзное Вече 08:45
Здоровье

Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день

«Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно», — заявил Мясников.
Слово и Дело вчера в 12:19
76
Авто

Названы самые ожидаемые российские автоновинки 2020 года

Ну и, наконец, очередным ожидаемым автомобилем является электрокар Zetta.
Evo-rus.com 06:52
13
Общество

The Last of Us: Part II стала самой продаваемой игрой июня в США

Игромания.ру 17 июля в 09:20
2
Спорт

Более 150 тысяч кошек были поглажены в бете Mortal Shell

Официальный аккаунт разработчика Mortal Shell (студия Cold Symmetry) поделился инфографикой, в которой рассказал о том, что за время проведения открытого бета-тестирования игра собрала более 350 тысяч игроков и набрала более 5 миллионов просмотров на Twitch и YouTube.
3DNews 09:44
Армия и оружие

Луганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУ

Взгляд.ру 12:17
6
Общество

В России могут вырасти штрафы за продажу табака несовершеннолетним

Поправки предлагают внести в ст. 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».
Коммерсантъ 14:36
Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
111
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Багдад
Столица Ирака
Столица Ирака, административный центр мухафазы Багдад. С населением более 9 млн человек, город является одним из самых больших городов Ближнего Востока. Багдад - политический, экономический и культурный центр Ирака.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное