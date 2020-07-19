Не менее двух ракет упало рядом с посольством США в «зеленой зоне» в Багдаде. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в органах безопасности Ирака. «Две ракеты "Катюша" упали сегодня в полдень вблизи американского посольства в "зеленой зоне"», - сказал представитель спецслужб.

СМИ сообщили, что вблизи посольства США в Багдаде упали две ракеты

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