Политика
ТК ЗвездаСМИ сообщили, что вблизи посольства США в Багдаде упали две ракеты
Не менее двух ракет упало рядом с посольством США в «зеленой зоне» в Багдаде. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в органах безопасности Ирака. «Две ракеты "Катюша" упали сегодня в полдень вблизи американского посольства в "зеленой зоне"», - сказал представитель спецслужб.
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Кино
Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде
«Горький fest» проводят с 2017 года. В прошлом году мероприятие собрало более 70 тысяч зрителей.
Телеканал 360° вчера в 23:51
Футбол
Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Metaratings 14:07
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Авто
Локализованные «Газели» под брендом HDC начнут продавать в Украине
Производство Lada на Украине намерены запустить на заводе ЗАЗ. "Газели" будут собирать под брендом HDC.
iReactor вчера в 19:34
Армия и оружие
Пентагон запретил вывешивать на военных объектах флаги конфедератов
Глава Пентагона Марк Эспер наложил запрет на возможность вывешивать на военных объектах флаги конфедератов.
Газета.Ru 17 июля в 17:28
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 10:59
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Шоу-бизнес
Актеру Василию Ливанову исполнилось 85 лет
Общественное телевидение России 07:27
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
В интервью Fox News, в ходе обсуждения возможного переименования баз, господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга».
Коммерсантъ 14:58
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
Общество
Энтузиаст воспроизвёл локацию Bloodborne в стиле ранних The Legend of Zelda
Игромания.ру 12:46
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
По мнению экс-судьи Игоря Федотова, в 29-ом туре РПЛ, в котором встречались футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА, главный судья допустил критическую ошибку.
CT news 10:21
Шоу-бизнес
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией
Актуальные Новости 01:59
Авто
Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition
Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage.
Letnews.ru 03:09
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Автоновости дня 17 июля в 06:10
Здоровье
Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день
«Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно», — заявил Мясников.
Слово и Дело вчера в 12:19
Авто
Названы самые ожидаемые российские автоновинки 2020 года
Ну и, наконец, очередным ожидаемым автомобилем является электрокар Zetta.
Evo-rus.com 06:52
Общество
The Last of Us: Part II стала самой продаваемой игрой июня в США
Игромания.ру 17 июля в 09:20
Спорт
Более 150 тысяч кошек были поглажены в бете Mortal Shell
Официальный аккаунт разработчика Mortal Shell (студия Cold Symmetry) поделился инфографикой, в которой рассказал о том, что за время проведения открытого бета-тестирования игра собрала более 350 тысяч игроков и набрала более 5 миллионов просмотров на Twitch и YouTube.
3DNews 09:44
Общество
В России могут вырасти штрафы за продажу табака несовершеннолетним
Поправки предлагают внести в ст. 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».
Коммерсантъ 14:36
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28