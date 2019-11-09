Происшествия
РИА НовостиСМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
Убийство девушки в квартире на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге произошло еще 7 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, после чего спрятал труп, сообщает издание 47news.
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с чего всё началось
Пока доцент Соколов принимал гостей у себя в квартире, тело его 24-летней ученицы лежало там же. Она была не ласкова к дочерям учёного
47news узнал предполагаемый мотив убийства. По предварительным данным 47news, 24-летняя Анастасия Ещенко, ученица доцента Олега Соколова была убита из мелкокалиберного обреза в четверг 7 ноября. Произошло это в квартире учёного на Мойке, 82.47 новостей08:24
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СМИ: найденный у Мойки преподаватель убил девушку еще в четверг, а в пятницу принимал дома гостей
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Убийство на Мойке. Какой была история взаимоотношений подозреваемого и жертвы
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