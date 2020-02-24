Происшествия
РБКСМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии
Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild. Примерно у трети серьезные травмы, говорится в материале. Ранее сообщалось о десяти пострадавших.
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:55, Ашберн
Экономика
Лукашенко удивило предложение Путина о компенсации Минску $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неожиданным предложение его российского коллеги Владимира Путина о компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин.
Кино
Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon
Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Армия и оружие
Полковник ВСУ пообещал показать Европе «грозную силу» украинской армии
«Если стратегия изменится и Генштаб примет решение освободить захваченные территории Луганска и Донецка, тогда Европа увидит, что украинская армия — грозная сила, способная завершить эту войну», — объяснил Марченко.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Космос
«NASA хочет понять»: Внутри Марса происходят таинственные явления
Следовательно, NASA вполне резонно хочет понять, что периодически и очень таинственно возникает внутри Марса.
Политика
Площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова.
Хоккей
Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США
Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
Общество
Корнейчук рассказал, почему Зеленский «кинул» эвакуированных украинцев
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая впервые встретилась с эвакуированными из Китая украинцами в санатории «Новые Санжары».
Политика
Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя обвинения США в адрес России относительно распространения дезинформации о коронавирусе, заявил, что страны, сталкиваясь с общей угрозой в области здравоохранения, должны объединиться и сотрудничать.
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Политика
Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в сирийской провинции Идлиб войной.
Армия и оружие
США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд
Шоу-бизнес
Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля
Украинская певица Maruv подверглась травле у себя на родине за поздравления соотечественников с 23 февраля, так как в стране праздник Дня защитника Отечества был перенесен на 14 октября.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Общество
В Китае разработали вакцину от коронавируса
Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Гаджеты
Официально объявлено о прекращении продаж Redmi K20 Pro
Руководство Xiaomi официально объявило о завершении продаж флагманского смартфона Redmi K20 Pro. Аппарат дебютировал в конце мая 2019 года.
Армия и оружие
Израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа
Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье военнослужащие израильской армии нанесли удар по группе палестинцев, которые пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Происшествия
Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает TMZ Sports.
Здоровье
Китай признал Арбидол потенциальным лекарством от коронавируса
Как сообщает «ТАСС», под «Арбидолом» здесь, вероятно, понимается средство, разработанное китайской фармкомпанией SSY Group Limited, о чем говорит ее пресс-релиз, где рекомендуется внести препарат в список потенциальных лекарств от коронавируса.
Политика
Генсек ООН в Женеве обсудит с Лавровым ситуацию в Идлибе
Генсек ООН Антониу Гутерриш в ближайшие часы проведет в Женеве встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
Общество
В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону с Петербургом
В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону, куда войдет территория на юго-востоке этой страны, Санкт-Петербург и Ленобласть.