Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild. Примерно у трети серьезные травмы, говорится в материале. Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии

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