Более 30 человек погибли в пожаре на корабле у берегов американского штата Калифорния. В понедельник, 2 сентября, местный телеканал KTLA сообщил о 34 погибших, ссылаясь на местный департамент пожарной охраны.

СМИ сообщили о 34 погибших при пожаре на судне у берегов Калифорнии

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