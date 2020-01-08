Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомСМИ сообщили о 80 погибших в результате атаки Ирана на базы США

В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает телеканал Press TV. «80 человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке», — говорится в сообщении в Twitter.
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СМИ: при обстреле американской базы в Ираке погибли 80 человек

Газета.Ru00:39

При ракетном обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек

Комсомольская правда00:50

СМИ сообщили о 80 погибших в результате атаки Ирана на базы США

RT на русском00:47

Иран заявил об убийстве 80 «американских террористов»

Lenta.ru00:44

Reuters: 80 человек погибли в результате ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке

ТАСС01:12

СМИ сообщили о 80 погибших при атаке Ирана на базы США

Московский Комсомолец00:39

Иранское ТВ: 80 человек погибли в результате атаки Ирана на базы США в Ираке

Эхо Москвы00:35
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Происшествия

Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением Boeing в Иране

РБК 00:54
Армия и оружие

Трамп отреагировал на удар Ирана по американским базам в Ираке

Американский лидер Дональд Трамп в Twitter прокомментировал атаку Ирана по двум американским военным объектами в Ираке и заявил, что «все хорошо».
Аргументы и Факты вчера в 23:15
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» взять верх над «Колорадо» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:59
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru вчера в 18:11
Политика

Генерала Сулеймани похоронили в иранском Кермане

Главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани похоронили в его родном городе Кермане, передает CNN.
Коммерсантъ 00:34
Армия и оружие

Иран угрожает ударами по ОАЭ и Израилю в случае атаки по стране

В случае удара по иранской земле целью атак Корпуса стражей исламской революции станут Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфа (Израиль).
URA.Ru вчера в 21:26
Спорт

Большунов одержал победу на «Тур де Ски»

Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
RT на русском 05 января в 09:52
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Происшествия

СМИ: Никто из пассажиров разбившегося в Иране Boeing 737 не выжил

В Организации "Красного полумесяца" Ирана считают маловероятным, что кто-то смог выжить после крушения украинского самолета в Тегеране.
Российская газета 00:03
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости вчера в 18:48
Происшествия

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода

В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
РБК вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
OAnews вчера в 00:59
Здоровье

Диетолог назвала продукты для борьбы с раком желудка

UfacityNews.ru вчера в 04:16
Политика

Путин посетил церковь и мечеть в Дамаске

Президент России Владимир Путин во время визита в Сирию вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом посетил Омейядскую мечеть.
Российская газета вчера в 11:54
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Хоккей

Яков Тренин подрался со Здено Харой и едва не выиграл нокаутом

К россиянину тут же подъехал двухметровый партнёр Макэвоя Здено Хара, который толкнул Тренина и «приобнял» его со спины.
Чемпионат 00:30
Футбол

«Астон Вилла» объявила об аренде полузащитника «Челси» Дринкуотера

Sport24.ru вчера в 08:52
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Армия и оружие

Российский военный корабль частично повреждён у берегов Сирии

Avia.pro 06 января в 02:44
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM вчера в 00:15
Хоккей

«Монреаль» проиграл «Детройту», Ковальчук набрал два очка

Хозяева площадки победили со счетом 4:3. Нападающий гостей Илья Ковальчук записал на свое имя две результативные передачи и заработал показатель полезности «-1». Российский форвард набрал три очка в двух стартовых матчах за канадский клуб.
Sportbox.RU вчера в 22:14
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Армия и оружие

Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке

Иран нанес ракетный удар по американским войскам в Ираке рано утром в среду, пишет Reuters . В Пентагоне заявили, что оценивают ущерб.
Znak.com вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Газета.Ru 06 января в 04:07
Армия и оружие

Иракский офицер погиб в результате ракетных ударов Ирана

В результате ракетных ударов Ирана по иракской авиабазе Айн аль-Асад погиб офицер вооруженных сил Ирака.
Комсомольская правда вчера в 23:39
Здоровье

Тюменке удалили огромную раковую опухоль с тромбозом

Уральский меридиан вчера в 23:44
Армия и оружие

Началась вторая волна ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщает агентство «Тасним»

В результате первых ударов были атакованы две базы США в Ираке.
Эхо Москвы вчера в 19:50
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Авто

Эксперт рассказал, нужно ли прогревать двигатель в мороз

Многие автолюбители задаются вопросом стоит ли прогревать автомобиль зимой или нет. Если да, то как это лучше и быстрее сделать.
ToDay News Ufa вчера в 22:28
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