Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

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