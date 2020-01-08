Общество

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
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СМИ сообщили о «бегстве» туристов из Грузии

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Life.ruвчера в 18:54
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Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
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