Общество
РИА НовостиСМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии
Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
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Армия и оружие
Иран пригрозил ударом по союзникам США в случае атаки по стране
Тегеран будет готов нанести удар по любому государству, которое решит предоставить помощь США для атаки против Ирана.
Общество
Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя
Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Армия и оружие
Великобритания снова направит корабли в Ормузский пролив
Власти Великобритании направят в Ормузский пролив два корабля для обеспечения безопасности торговых судов в связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Общество
Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Происшествия
В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Технологии
Samsung официально представила «искусственного человека» Neon
Общество
Житель Пензенской области выиграл 123 млн рублей в лотерею
Мужчина из Пензенской области 7 января выиграл больше 123 млн рублей.
Армия и оружие
Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке
Иран нанес ракетный удар по американским войскам в Ираке рано утром в среду, пишет Reuters . В Пентагоне заявили, что оценивают ущерб.
Хоккей
«Барыс» вырвал победу в концовке матча против «Авангарда»
«Барыс» из Нур-Султана в гостях выиграл у омского «Авангарда» 6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» взять верх над «Колорадо» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Пугачева на фотоснимке выглядит моложе Галкина
В Инстаграме юмориста обсуждают великолепный внешний вид Пугачевой. На фотографии она выглядит моложе Галкина.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Шоу-бизнес
Вторая жена вернулась ухаживать за больным Джигарханяном из США
После нескольких лет разлуки прославленный актёр и режиссёр Армен Джигарханян воссоединился со своей второй экс-супругой Татьяной Власовой.
Космос
Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов
Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного
Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
Спорт
WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Наука
В Челябинской области будут развивать искусственный интеллект
Как сообщает пресс-служба министерства информационных технологий Челябинской области, одной из основных задач центра станет помощь предприятиям региона в привлечении мер господдержки на разработку и внедрение "сквозных" цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, новые производственные технологии, компоненты робототехники и сенсорики, квантовые и иные технологии.
Шоу-бизнес
Маленькая дочь Игоря Николаева заинтересовалась музыкой
Николаев признается, что старается каждую свободную минуту проводить с девочкой, и очень рад ее появлению в своей жизни.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Армия и оружие
Трамп прокомментировал атаку Ирана на базы США словами «все хорошо»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским авиабазам словами «все хорошо».
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном
Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
Технологии
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года
Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Теннис
Мария Шарапова получила wild card на Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии.
Кино
Раскрыты детали сюжета следующих «Звездных войн»
Скорее всего, фильм даст начало не трилогии, а серии картин, связанным между собой сюжетом.