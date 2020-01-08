Общество
РИА НовостиСМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии
Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
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Религия
Что принято делать на Собор Пресвятой Богородицы
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Политика
Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям
Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Армия и оружие
Трамп отреагировал на удар Ирана по американским базам в Ираке
Американский лидер Дональд Трамп в Twitter прокомментировал атаку Ирана по двум американским военным объектами в Ираке и заявил, что «все хорошо».
Армия и оружие
Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США
Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденной девочки
Во дворе многоквартирного дома в Новокузнецке обнаружили тело новорожденной девочки.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Происшествия
Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Тегерана стали 177 человек
В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о 177 пассажирах: 168 пассажиров и 9 членов экипажа, передает "Интерфакс".
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Происшествия
Украинский самолёт упал в аэропорту Тегерана
Ранним утром в среду самолёт "Международных авиалиний Украины" упал в тегеранском аэропорту практически сразу после взлёта.
Политика
Зеленский заявил, что лично контролирует все мероприятия по крушению лайнера под Тегераном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем все мероприятия, которые связаны с крушением украинского авиалайнера в Иране.
Теннис
Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова получила получила специальное приглашение от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать пассажиров
Управляющая аэропортом Стамбула компания ввела запрет для туроператоров встречать пассажиров у выхода из зоны таможенного контроля.
Происшествия
В Подмосковье завели дело по факту убийства главы отдела «Роскосмоса»
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Московской области начальника отдела «Роскосмоса» Сергея Хайкина.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги
Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Манчестер Юнайтед» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Гаджеты
Составлен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года
Как сообщает ToDay News Ufa, рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года составил азиатский бенчмарк Master Lu, он выглядит следующим образом: Nubia Red Devil 3S от компании ZTE.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Спорт
WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Армия и оружие
Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана
Иракские военные не пострадали в результате ракетных ударов со стороны Ирана, говорится в заявлении пресс-службы иракской армии.
Общество
Илон Маск станцевал в честь старта продаж первых Tesla в Китае
Глава компании Tesla Илон Макс отметил церемонию начала продаж автомобилей Tesla Model 3 в Китае необычным танцем.
Космос
Вблизи Солнца обнаружена гигантская волна звездных питомников
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Происшествия
Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Тюмени
В результате столкновения грузовика и автобуса в Тюменской области погибли два человека, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
Ракетный обстрел произошел у американского посольства в Багдаде
У американского посольства в «зеленой зоне» Багдада произошел ракетный обстрел.
Футбол
Президент «Ференцвароша»: договорились с Ребровым, что на поле всегда будет пять венгров
45-летний Ребров тренирует «Ференцварош» с 2018 года.
Происшествия
У безработной москвички украли драгоценности и валюту на 7 млн рублей
У безработной жительницы Москвы украли ювелирные изделия и валюту на сумму более 7,1 млн рублей.