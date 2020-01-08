Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

Политика Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.

Армия и оружие Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.

Происшествия Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Тегерана стали 177 человек В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о 177 пассажирах: 168 пассажиров и 9 членов экипажа, передает "Интерфакс".

Происшествия Украинский самолёт упал в аэропорту Тегерана Ранним утром в среду самолёт "Международных авиалиний Украины" упал в тегеранском аэропорту практически сразу после взлёта.

Теннис Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open Российская теннисистка Мария Шарапова получила получила специальное приглашение от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.