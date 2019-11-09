Происшествия

РБКРБКСМИ сообщили о деталях убийства студентки СПбГУ в квартире доцента

Убийство девушки в квартире на улице Мойка в Санкт-Петербурге было совершено еще 7 ноября, сообщает издание 47News. По его данным, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, после чего спрятал труп.
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с чего всё началось

Пока доцент Соколов принимал гостей у себя в квартире, тело его 24-летней ученицы лежало там же. Она была не ласкова к дочерям учёного

47news узнал предполагаемый мотив убийства. По предварительным данным 47news, 24-летняя Анастасия Ещенко, ученица доцента Олега Соколова была убита из мелкокалиберного обреза в четверг 7 ноября. Произошло это в квартире учёного на Мойке, 82.
47 новостей08:24

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Появились подробности убийства доцентом СПбГУ своей студентки

Neva.Today11:04

«Представить расчлененку от него вообще не могу!»

Фонтанка.Ру09:17

Доцент СПбГУ принимал гостей с телом убитой ученицы в квартире

Московский Комсомолец10:20

Стали известны причины, по которым преподаватель СПбГУ Соколов жестоко убил девушку

Piter.tv09:00

Тело студентки пролежало в квартире профессора СПбГУ 2 дня

АБН08:43

Пока доцент Соколов принимал гостей у себя в квартире, тело его 24-летней ученицы лежало там же. Она была не ласкова к дочерям учёного

47 новостей08:24

СМИ: найденный у Мойки преподаватель убил девушку еще в четверг, а в пятницу принимал дома гостей

Петербургский дневник10:45
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
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В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви

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В 12-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Шеффилд Юнайтед».
Спорт-Экспресс 11:55
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Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

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Общество

В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова

Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Газета.Ru 10:33
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

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РИА Новости вчера в 08:00
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«Рубин» проиграл «Динамо» и опять не забил

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Kazanfirst.ru 08:04
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
RT на русском 10:55
Происшествия

В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб

Российская газета 11:30
Политика

Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Экономика

Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости вчера в 11:05
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Политика

Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ

Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
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Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Футбол

«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

RT на русском 10:31
Футбол

«Спартак» — «Крылья Советов»: Понсе забил на третьей минуте. Онлайн

Прямая трансляция матча 16-го тура РПЛ "Спартак" принимает "Крылья Советов".
Матч ТВ 10:45
Политика

Помпео назвал Украину проектом США

Globallookpress Госсекретарь США Майк Помпео назвал Украину американским проектом. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Берлине.
РЕН ТВ вчера в 19:40
Хоккей

Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Российская газета 10:10
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

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Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса вчера в 10:30
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Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

РИА Новости 07:44
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В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
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Ляйсан Утяшева рассказала о сексуальной ненасытности Павла Воли

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В Китае сняли рыбу с человеческим лицом

Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
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Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

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Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
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Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
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В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки-подростка

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве девушки-подростка, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
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Комнатные растения не очищают воздух в помещении

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