Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»

Неизвестные совершили финансовое мошенничество в отношении вратаря московского футбольного клуба "Спартак" Артема Реброва. Как сообщаете телеканал РЕН-ТВ, стало известно, что какие-то люди непонятным способом открыли по паспортным данным футболиста кредитную линию в "Тинькофф-банке".
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«Спартак» обратился в полицию: вратарь команды Ребров столкнулся с мошенниками

Sport24.ru08:55

Источник: Ребров стал жертвой мошенников. «Спартак» обратился в полицию

Спорт-Экспресс09:14

Ребров стал жертвой мошенников, «Спартак» обратился в полицию

Матч ТВ09:32

Представили «Спартака» обратились в полицию из-за Реброва

РЕН ТВ08:13

Ребров стал жертвой мошенников, «Спартак» обратился в полицию

Sportbox.RU09:32

Ребров столкнулся с мошенниками. «Спартак» обратился в полицию

Metaratings09:23

Мошенники открыли на паспорт футболиста московского «Спартака» кредитную карту

Комсомольская правда09:05
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