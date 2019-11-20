Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»

Неизвестные совершили финансовое мошенничество в отношении вратаря московского футбольного клуба "Спартак" Артема Реброва. Как сообщаете телеканал РЕН-ТВ, стало известно, что какие-то люди непонятным способом открыли по паспортным данным футболиста кредитную линию в "Тинькофф-банке".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тинькофф банк» зафиксировал попытку оформить дебетовую карту по поддельному паспорту вратаря А.Реброва

Агентство Москвавчера в 10:52

«Спартак» обратился в полицию: вратарь команды Ребров столкнулся с мошенниками

Sport24.ruвчера в 08:55

Банк «Тинькофф» прокомментировал действия мошенников, прикрывшихся именем вратаря «Спартака»

Евро-футбол.рувчера в 10:38

Злоумышленник пытался оформить банковскую карту по паспорту вратаря «Спартака»

Москва 24вчера в 12:21

Представили «Спартака» обратились в полицию из-за Реброва

РЕН ТВвчера в 08:13

Мошенники открыли на паспорт футболиста московского «Спартака» кредитную карту

Комсомольская правдавчера в 09:05

СМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»

Московский Комсомолецвчера в 09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:29, Ашберн
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор вчера в 04:22
Общество

В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России задумались над созданием государственного лоукостера, который будет специализироваться на дальневосточном направлении.
РИА Новости вчера в 21:24
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
Хоккей

«Рейнджерс» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ, Панарин оформил дубль

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости 00:01
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС вчера в 01:09
Происшествия

Девушка, сбитая троллейбусом на Загородном проспекте, скончалась

АБН вчера в 19:31
Политика

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Gazeta.SPb вчера в 09:18
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Lenta.ru вчера в 16:36
Общество

Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Доктор Питер вчера в 05:02
Общество

СМИ узнали о новых делах по хищениям на космодроме Восточный

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный.
Известия вчера в 23:38
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
РИА Новости вчера в 20:25
Кино

50-летний малыш Йода умилил зрителей

Фавро опубликовал в социальных сетях оригинальный концепт-арт, доказывающий, что Малыш Йода всегда был таким очаровательным.
SM News вчера в 08:03
Политика

Скубченко рассказал, как Зеленский открывал мост в Станице Луганской

Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко пояснил, почему украинские власти не стали восстанавливать полноценный автомобильный мост в районе Станицы Луганской Владимир Зеленский посетил Луганскую область и принял участие в открытии моста близ Станицы Луганской.
Украина.ру вчера в 09:53
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru вчера в 09:32
Общество

Волож рассказал об отличиях «Яндекса» и Google

«Яндекс» и Google различаются по множеству направлений, заявил генеральный директор российской компании, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Коммерсантъ вчера в 05:29
Шоу-бизнес

45-летняя Анна Михалкова «доросла» до съемок в эротических сценах

Как звезда призналась в интервью изданию «КП», ей надо было «дорасти» до этого. В одной из откровенных сцен в «Давай разведемся!»
Bimru.ru вчера в 06:43
Армия и оружие

Российская военная полиция заняла бывшую базу США в Сирии

Газета.Ru вчера в 21:27
Транспорт

Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД

До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Комсомольская правда вчера в 14:30
Технологии

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
РИА Новости вчера в 16:56
Политика

Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с "самым трудным партнером", имея в виду российскую сторону.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Как сообщает издание «Новое время», перед взлетом у самолета Ан обнаружилась неисправность: отказал двигатель.
Рамблер вчера в 15:18
Политика

Путин рассказал о тревоге после первых санкций США

Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Говорит Москва вчера в 06:57
Политика

Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
REGNUM 19 ноября в 19:29
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Авто

Названа дата запуска производства обновленной Lada 4x4

В целом же у обновленного внедорожника насчитывается около двух десятков доработок .
Motor 18 ноября в 06:00
Происшествия

В Охотском море произошло землетрясение

В Охотском море в ночь на 21 ноября произошло землетрясение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:51
Общество

Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе

В новом варианте проекта образовательных стандартов предусмотрен выбор одного из шести модулей: основы православной, исламской, буддийской или иудейской культуры, основы религиозных культур народов России или светской этики.
РБК вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Геннадьевич Ребров
Российский футболист
Российский футболист, вратарь московского «Спартака». Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное