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Московский КомсомолецСМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»
Неизвестные совершили финансовое мошенничество в отношении вратаря московского футбольного клуба "Спартак" Артема Реброва. Как сообщаете телеканал РЕН-ТВ, стало известно, что какие-то люди непонятным способом открыли по паспортным данным футболиста кредитную линию в "Тинькофф-банке".
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Мошенники открыли на паспорт футболиста московского «Спартака» кредитную карту
Комсомольская правда09:05
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