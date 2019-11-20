Общество
Московский КомсомолецСМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»
Неизвестные совершили финансовое мошенничество в отношении вратаря московского футбольного клуба "Спартак" Артема Реброва. Как сообщаете телеканал РЕН-ТВ, стало известно, что какие-то люди непонятным способом открыли по паспортным данным футболиста кредитную линию в "Тинькофф-банке".
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Злоумышленник пытался оформить банковскую карту по паспорту вратаря «Спартака»
Москва 24вчера в 12:21
Мошенники открыли на паспорт футболиста московского «Спартака» кредитную карту
Комсомольская правдавчера в 09:05
Банк «Тинькофф» прокомментировал действия мошенников, прикрывшихся именем вратаря «Спартака»
Евро-футбол.рувчера в 10:38
СМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»
Московский Комсомолецвчера в 09:07
«Тинькофф банк» зафиксировал попытку оформить дебетовую карту по поддельному паспорту вратаря А.Реброва
Агентство Москвавчера в 10:52
«Спартак» обратился в полицию: вратарь команды Ребров столкнулся с мошенниками
Sport24.ruвчера в 08:55
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