Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»

Неизвестные совершили финансовое мошенничество в отношении вратаря московского футбольного клуба "Спартак" Артема Реброва. Как сообщаете телеканал РЕН-ТВ, стало известно, что какие-то люди непонятным способом открыли по паспортным данным футболиста кредитную линию в "Тинькофф-банке".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Злоумышленник пытался оформить банковскую карту по паспорту вратаря «Спартака»

Москва 24вчера в 12:21

Мошенники открыли на паспорт футболиста московского «Спартака» кредитную карту

Комсомольская правдавчера в 09:05

Банк «Тинькофф» прокомментировал действия мошенников, прикрывшихся именем вратаря «Спартака»

Евро-футбол.рувчера в 10:38

СМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»

Московский Комсомолецвчера в 09:07

«Тинькофф банк» зафиксировал попытку оформить дебетовую карту по поддельному паспорту вратаря А.Реброва

Агентство Москвавчера в 10:52

«Спартак» обратился в полицию: вратарь команды Ребров столкнулся с мошенниками

Sport24.ruвчера в 08:55

Представили «Спартака» обратились в полицию из-за Реброва

РЕН ТВвчера в 08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Lenta.ru вчера в 17:28
Здоровье

Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза

В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
РЕН ТВ вчера в 22:40
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Общество

СКР выявил новые хищения при строительстве космодрома Восточный

Коммерсантъ 02:12
Общество

Медсправки для водительских прав переведут в электронный вид

В России введут электронные медицинские справки для получения и замены водительских прав. С такой инициативой выступили МВД и Минздрав.
Рифей-Пермь вчера в 04:54
Космос

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний в США

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в городе Бока Чика на юге американского штата Техас.
Газета.Ru 03:10
Политика

Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что диалог "важен даже с самыми трудными партнерами" - в том числе с Россией.
Газета.Ru 02:37
Армия и оружие

Российские БТР и БМП назвали бесполезными «автобусами»

Lenta.ru 02:09
Происшествия

Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке «Атлант»

В Ростовской области начался пожар на рынке "Атлант", расположенном в поселке Янтарный Аксайского района.
Российская газета 02:23
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Политика

Зеленский осмотрел украинские корабли в Очакове

Экономика сегодня вчера в 17:46
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество

Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном

Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Пятый канал вчера в 23:09
Футбол

После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии

Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Красная весна 01:55
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
Piter.tv вчера в 00:43
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 10:43
Экономика

WeWork замораживает часть проектов в Москве

Сеть гибких офисов WeWork замораживает проекты в Москве, касающиеся тех площадей, договоры аренды по которым не подписаны, сообщают «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 18:59
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК вчера в 13:32
Политика

Зеленский отреагировал на слова Коломойского о мире с Россией

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил The New York Times, что восстановления отношений России и Украины является важной задачей, а США пытаются вбить клин в отношения между двумя соседями.
Московский Комсомолец 03:23
Теннис

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в четвертьфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.
Чемпионат 00:45
Футбол

Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

РИА Новости 19 ноября в 09:04
Общество

Москвичей предупредили о чрезвычайно высоком давлении

В Москве ожидается «чрезвычайно высокое» атмосферное давление после наступления метеорологической зимы.
Lenta.ru 03:25
Здоровье

Сомелье назвал лучшие и полезнейшие средства от похмелья

Самым качественным средством от похмелья сомелье назвал рассол из-под квашеной капусты.
iReactor 01:47
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor 19 ноября в 14:03
Происшествия

В Петербурге мужчина получил ножевое ранение на станции метро

Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на станции метро "Площадь Восстания", в результате которого один мужчина задержан, а второй госпитализирован с ножевым ранением.
Российская газета 03:10
Происшествия

Анонимное сообщение о минировании поступило в колледж полиции в Москве

ТАСС 01:03
Общество

Проект российского аналога «Википедии» представили в Уфе

Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в столице Башкирии проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемой российской версии свободной энциклопедии "Википедия".
Газета.Ru 02:31
Здоровье

Новые правила получения медсправок для водителей вступят в силу 22 декабря

Приказ Минздрава, согласно которому при медицинском освидетельствовании водителей обязательно потребуется определить наличие психоактивных веществ в моче и крови, вступит в силу в пятницу, 22 ноября.
РИА Новости 02:15
Авто

Опубликованы первые фото салона новой Kia Optima

Свежая утечка официальной брошюры новинки, опубликованная коллегами из Thekoreancarblog, исправляет этот «пробел».
Автоновости дня вчера в 08:01
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
АМИТЕЛ 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Геннадьевич Ребров
Российский футболист
Российский футболист, вратарь московского «Спартака». Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное