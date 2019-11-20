Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»

Неизвестные совершили финансовое мошенничество в отношении вратаря московского футбольного клуба "Спартак" Артема Реброва. Как сообщаете телеканал РЕН-ТВ, стало известно, что какие-то люди непонятным способом открыли по паспортным данным футболиста кредитную линию в "Тинькофф-банке".
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Комсомольская правда09:05

СМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»

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