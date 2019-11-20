Неизвестные совершили финансовое мошенничество в отношении вратаря московского футбольного клуба "Спартак" Артема Реброва. Как сообщаете телеканал РЕН-ТВ, стало известно, что какие-то люди непонятным способом открыли по паспортным данным футболиста кредитную линию в "Тинькофф-банке".

СМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»

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