Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПри обстреле Багдада погиб генерал элитного иранского спецназа

При ракетном обстреле иракского Багдада погиб генерал элитного иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на иракский телеканал.
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