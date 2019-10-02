с чего всё началось

Руководитель уральского отделения Союза добровольцев Донбасса сообщил «Медузе», что получил из Ливии информацию о гибели там Артема Невьянцева (позывной «Халк») и Игната Боричева («Беня»). При этом он сказал, что погибших «будет больше».

СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России

Наука Три уже одобренных препарата в полтора раза продлили жизнь мухам Британские ученые провели эксперименты с плодовыми мухами, которые получили комбинацию из трех лекарственных средств: препарата на основе лития для стабилизации эмоционального состояния, траметиниба для лечения рака и рапамицина, используемого в качестве регулятора иммунной системы.

Гаджеты Huawei закрыла лазейку для установки сервисов от Google на Mate 30 Pro После презентации стало известно, что для Huawei Mate 30 создан сайт, откуда можно было скачать приложение для «взлома» смартфона, позволяющего устанавливать все сервисы Google.

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Происшествия Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.

Авто Great Wall представила рамный Haval H9 для экстремального бездорожья Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель презентовал версию новинки для экстремального бездорожья.

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

Здоровье В России отозвали из обращения препарат от язвы желудка Роздравнадзор отозвал из обращения популярный препарат от язвы желудка "Зантак".

Армия и оружие Китай показал на параде супермощную ракету На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".

Культура Ушел из жизни чешский певец Карел Готт Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.

Политика Депутаты из Норвегии хотят в Крым на поезде Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Политика Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.

Политика На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.

Армия и оружие Танк Leopard 2 не смог преодолеть преграду на учениях в Швеции На кадрах видно, как состоящий на вооружении скандинавской страны танк Leopard 2 не может преодолеть холм.

Политика Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.

Шоу-бизнес Галкин поделился семейным фото с Пугачевой в мини-платье "Девчонки", - подписал он снимок, на котором также позируют родные и друзья: его дочь Лиза, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

Армия и оружие Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III Как сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС Соединенных Штатов, США провели успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Политика Путин объяснил необходимость ухода России от доллара Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

Энергетика «Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2» Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.

Футбол «Зенит» назвал состав на матч с «Бенфикой» Стал известен состав «Зенита» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

Общество Елизавета II отказалась делать операцию Врачи рекомендуют королеве как можно скорее провести операцию на ноге, однако монаршая особа отказывается от лечения.

Политика Кандидат в президенты США Берни Сандерс госпитализирован Как передавал News.ru, вице-президент США Джо Байден по ошибке назвал Берни Сандерса президентом во время дебатов.

Политика США добились разрешения на торговую войну с ЕС Всемирная торговая организация (ВТО) признала незаконными субсидии, которые ЕС предоставлял своему авиаконцерну Airbus, и разрешила США в качестве компенсации ввести пошлины на импорт европейских товаров в объеме 7,5 миллиарда долларов в год.

Транспорт ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".