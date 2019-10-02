Армия и оружие

РБКРБКСМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России

В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники и знакомых погибших.
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с чего всё началось
В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает
 «Медуза» со ссылкой на источники и знакомых погибших.
РБК13:02

Подробнее о событии

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