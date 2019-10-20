Евросоюз готов отсрочить Brexit до февраля 2020 года, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатические источники.

СМИ сообщили о готовности Евросоюза отсрочить Brexit до февраля

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