Политика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили о готовности Евросоюза отсрочить Brexit до февраля

Евросоюз готов отсрочить Brexit до февраля 2020 года, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатические источники.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Times: ЕС готов предоставить Великобритании трехмесячную отсрочку Brexit

ТАСС14:41

СМИ сообщили о готовности Евросоюза отсрочить Brexit до февраля

РИА Новости15:03

Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля

РБК15:07

СМИ: ЕС намерен предоставить отсрочку «Брексита» до февраля

Коммерсантъ14:55

Times узнала о готовности ЕС предоставить Лондону новую отсрочку Brexit

Интерфакс15:56

Стало известно о согласии ЕС дать Британии трехмесячную отсрочку Brexit

Взгляд.ру14:52

ЕС может предоставить Британии отсрочку по Brexit

News.ru16:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:53, Вашингтон
Музыка

Организаторы «Евровидения» ответили на украинские правила участия

Украина запретила участие в национальном отборе тем артистам, которые выступали в России в период с 2014 года.
Gazeta.SPb 17 октября в 09:38
Здоровье

Медики дали простые советы, как быстрее избавиться от кашля

Волга-Медиа 17 октября в 09:33
Единоборства

Боксера Гвоздика выписали из больницы после боя с Бетербиевым

ТАСС Спорт 16:33
Происшествия

День траура по погибшим при прорыве дамбы объявлен в Красноярском крае

Днем траура по погибшим при прорыве дамбы на реке Сейба в Курагинском районе объявили 21 октября в Красноярском крае.
Телеканал 360° вчера в 08:03
Армия и оружие

Совместные учения десантников России и Белоруссии стартовали в Бресте

20 октября 2019 года на полигоне «Брестский» (Республика Беларусь) стартовало совместное российско-белорусское тактическое учение сил специальных операций ВС Республики Беларусь и воздушно-десантных войск России, — говорится в сообщении.
News.ru 14:21
Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Политика

Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже африканских стран

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны прибегают к запугиванию и шантажу правительств африканский стран, чтобы вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях.
РБК 17:42
Общество

Бывшая жена миллиардера Ахмедова потребовала заморозить его активы

Татьяна Ахмедова через суд потребовала заморозить часть активов своего мужа миллиардера Фархада Ахмедова в Великобритании.
Коммерсантъ 13:40
Космос

Второй спутник Van Allen Probes завершил работу

Van Allen Probes — это два спутника NASA, которые предназначались для изучения радиационных поясов Земли (области магнитосферы, где накапливаются высокоэнергетические заряженные частицы; понимание характеристик, динамики данных поясов важно, в частности, для планирования миссий, разработки космических аппаратов).
Популярная механика вчера в 03:05
Технологии

«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения

Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera 17 октября в 13:32
Теннис

Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля

Коммерсантъ 13:12
Шоу-бизнес

Невеста Тимати выписалась из роддома

Тимати сегодня днем встретил Анастасию Решетову из роддома.
StarHit.ru 13:00
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Хоккей

«Спартак» в Петербурге обыграл СКА

Советский спорт 12:23
Армия и оружие

Израиль испугался России как нового хозяина Ближнего Востока

После решения американского лидера Дональда Трампа многие СМИ называют президента России Владимира Путина новым хозяином Ближнего Востока.
Lenta.ru 18 октября в 04:04
Политика

Welt: Путин побеждает без войны

"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Вести.Ru 11:40
Гаджеты

Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G

По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут

«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Planet Today 13:55
Футбол

«Марсель» одержал победу над «Страсбуром»

«Марсель» обыграл «Страсбур» в матче 10-го тура чемпионата Франции.
Soccer.ru 16:57
Армия и оружие

Корабль ВМС США будет оснащен боевым лазером

Военный корабль США будет оснащен новым боевым лазером производства компании Norhrop Grumman, об этом 20 октября сообщает издание The Drive.
REGNUM 16:04
Здоровье

В России увеличилась продолжительность жизни граждан

Vtambove.ru 02:31
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Армия и оружие

Глава Пентагона допустил проведение новых военных операций в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США могут провести новые операции в Сирии против ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России).
Газета.Ru 14:44
Общество

В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом

В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Газета.Ru 13:31
Политика

НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности

НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС 14:07
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

Российская газета 14:46
Авто

Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge

Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
Автостат 17 октября в 01:43
Кино

Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»

Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru 16:41
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 78 человек

Число погибших в результате стихийных бедствий в Японии, вызванных тайфуном «Хагибис», достигло 78 человек, передает телеканал NHK.
REGNUM 18 октября в 21:55
Происшествия

Подозреваемый в поджоге в Ярославской области сознался

Причиной страшного пожара в Ярославской области, унесшего жизни пятерых детей и двоих взрослых, стал поджог.
Газета.Ru 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное