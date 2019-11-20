Общество
REGNUMСМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
По данным журналистов, первое видео с издевательствами появилось еще летом 2017 года, однако на нем нельзя было разобрать лиц и опознавательных знаков. В ноябре 2019 года в сети появилось продолжение той записи, где показано, как бойцы жестоко расправляются с сирийским военным.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
«Новая газета» рассказала о бойце «ЧВК Вагнера», причастного к жестокой казни в Сирии
Медиазонавчера в 13:34
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Политика
Зеленский приехал на восстановленный мост между ЛНР и Украиной
"Что реально подразумевал господин Зеленский под открытием моста, в таком случае я не понимаю, хотя рад тому, что готовая к использованию конструкция открыта для прохода, для использования людьми", — заявил Владислав Дейнего, полномочный представитель ЛНР в трехсторонней контрактной группе по урегулированию по урегулированию ситуации в Донбассе, министр иностранных дел ЛНР.
Общество
Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему
Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Армия и оружие
Армия Израиля подтвердила ракетный удар по Сирии
Здоровье
Ученые впервые смогли погрузить человека в состояние анабиоза
Специалисты медицинского факультета Университета Мэриленда смогли погрузить в анабиоз пациента, а затем вывести его из этого состояния.
Общество
Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ
Исполнять гимн в школах региона начнут с 21 ноября.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Политика
Белый дом: Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа
Показания посла США в ЕС Гордона Сондленда в ходе слушаний по импичменту подтверждают невиновность президента Дональда Трампа.
Происшествия
Появилось видео попытки самоубийства историка-расчленителя Соколова
В сети появилась видеозапись с попыткой историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова покончить с собой во время следственного эксперимента в его квартире.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Баскетбол
«Даллас» выиграл у «Голден Стэйт» благодаря трипл-даблу Дончича
«Даллас» разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (142:94). Трипл-дабл в составе победителей оформил форвард Лука Дончич.
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
Здоровье
Определена и названа группа крови, неуязвимая перед раком
Медицинскими специалистами из Швеции после проведенного исследования определена группа крови, люди с которой наименее подвержены образованию онкологии в организме.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Ольга уверенно заявила, что в фильме «Текст» у Асмус есть накладки, которые прикрывают интимные части тела.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций
Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Общество
МВД предложило новые способы проверки здоровья российских водителей
Прохождение водительских медкомиссий может быть ужесточено в рамках предложенного МВД России законопроекта.
Происшествия
Контрабандисты вывезли за рубеж томский лес на 600 млн рублей
По предварительным данным, стоимость экспортируемой за рубеж продукции может превысить 600 млн рублей.
Экономика
В России предложили установить единую комиссию за переводы с карт
Регулятор предлагает, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями, сообщает телеканал «360».
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Кино
Фильм про Чикатило снимут в России
Про серийного убийцу Андрея Чикатило кинокомпания «Хайп» намерена снять вымышленный детектив «Казнь». Об этом заявил продюсер Илья Стюарт.
Происшествия
В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники
Правоохранители оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где подполковник Следственного комитета захватил заложников, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Общество
СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ
Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
Общество
Стоимость медсправки для водителей вырастет в 20 раз
В медицинских учреждениях, предлагающих услугу медосвидетельствования для получения водительских прав, настоящий ажиотаж: через два дня вступят в силу поправки Минздрава РФ в процедуру прохождения обязательного медосмотра.
Хоккей
Овечкин травмировал судью, попав ему шайбой в лицо
В начале встречи россиянин при попытке вывести шайбу из своей зоны рикошетом от стекла борта попал шайбой в рефери.
Происшествия