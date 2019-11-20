Общество

REGNUMREGNUMСМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

По данным журналистов, первое видео с издевательствами появилось еще летом 2017 года, однако на нем нельзя было разобрать лиц и опознавательных знаков. В ноябре 2019 года в сети появилось продолжение той записи, где показано, как бойцы жестоко расправляются с сирийским военным.
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