Это было пятистраничное письмо от капитана. Оно было везде. Не думаю, что это было уместно. Это же сильные, мужественные люди.

У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.

СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

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