Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать5
Дональд Трамп
Это было пятистраничное письмо от капитана. Оно было везде. Не думаю, что это было уместно. Это же сильные, мужественные люди.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАПолитРоссия вчера в 04:35

Подробнее о событии

СМИ сообщили о коронавирусе у уволенного капитана зараженного авианосца США

Известиявчера в 14:11

СМИ: у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт» обнаружен коронавирус

Московский Комсомолецвчера в 13:41

NYT: у бывшего капитана авианосца США «Теодор Рузвельт» найден коронавирус

ИА Красная Веснавчера в 14:18

NYT: у отстраненного командира атомного авианосца США выявлен коронавирус

ТАССвчера в 14:06

СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

РИА Новостивчера в 13:29

Юрий Селиванов: Момент истины для Дональда Трампа

Новостной фронтвчера в 03:27

Флот США не простил командира «атомного вирусоносца» Theodore Roosevelt

ФАН04 апреля в 06:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 00:27, Ашберн
Армия и оружие

Серийные атомные подлодки проекта 885М «Ясень» стали меньше размером

REGNUM вчера в 15:36
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС вчера в 07:23
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Спорт

Глава Хакасии показал всем свою домашнюю тренировку

Московский Комсомолец Хакасия вчера в 01:12
Происшествия

В Москве нашли двух детей, сбежавших с чемоданом вещей из дома

В Москве полицейские нашли двух детей, которые ушли из дома вечером 5 апреля и не выходили на связь.
Газета.Ru вчера в 18:34
Футбол

«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию

Российская газета вчера в 11:13
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

США выразили готовность ввести существенные пошлины на импортную нефть

Президент США Дональд Трамп намерен ввести существенные пошлины на импортную нефть.
Вести.Ru вчера в 23:44
Религия

Три московских священника заразились коронавирусом

Еще у двух священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден, передает агентство «Интерфакс».
Эхо Москвы вчера в 18:03
Происшествия

Часть фасада больницы обрушилась в Северске

Уточняется, что обрушилась часть фасада терапевтического корпуса.
Газета.Ru вчера в 23:20
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

В ЦБ посоветовали платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, так как они уменьшат основной долг, что приведет к снижению начисляемых процентов.
РБК 04 апреля в 17:38
Общество

В Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которым продлил действие режима самоизоляции до 30 апреля 2020 года.
Российская газета вчера в 13:20
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
Общество

Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
BFM.ru вчера в 17:36
Общество

Осипов призвал ослабить меры изоляции в районах Забайкалья, где нет опасности распространения коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил ослабить меры изоляции в тех районах края, где нет угрозы распространения коронавруса.
ZAB.RU вчера в 22:41
Общество

Названы профессии, по которым ударит пандемия

Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
Вести.Ru вчера в 11:30
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета 04 апреля в 20:35
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Гаджеты

Появились в сети скриншоты с обоями iOS 14

В интернете появились первые скриншоты iOS 14 с новыми обоями.
Live24 вчера в 15:08
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ вчера в 12:40
Общество

В США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра

Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.
Интерфакс вчера в 19:39
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ вчера в 11:48
Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС вчера в 17:24
Армия и оружие

Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии

Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
РИА Новости вчера в 09:59
Армия и оружие

Daily Express: маневры ВМФ России в Атлантике вызвали панику в НАТО

Военное дело вчера в 10:29
Армия и оружие

Иран экстренно развернул десятки ракетных комплексов на побережье Ормузского пролива, грозя США войной. Видео

После агрессивных заявлений со стороны США в адрес официального Тегерана, власти Ирана развернули вдоль береговой линии всего Ормузского пролива десятки ракетных комплексов (зенитно-ракетные комплексы и береговые ракетные комплексы – прим. ред.), грозя США остановкой перемещения любых кораблей через Ормузский пролив.
Avia.pro 04 апреля в 20:02
Экономика

Меры поддержки: что делает город для бизнеса

Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:09
Армия и оружие

Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»

Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
BFM.ru вчера в 19:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное