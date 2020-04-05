Коронавирус
РИА НовостиСМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»
У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
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Это было пятистраничное письмо от капитана. Оно было везде. Не думаю, что это было уместно. Это же сильные, мужественные люди.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАПолитРоссия вчера в 04:35
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СМИ: у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт» обнаружен коронавирус
Московский Комсомолецвчера в 13:41
NYT: у бывшего капитана авианосца США «Теодор Рузвельт» найден коронавирус
ИА Красная Веснавчера в 14:18
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