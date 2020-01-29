Происшествия

РБКРБКСМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

В иракской провинции Анбар разбился самолет американских ВВС C-27 J Spartan. Об этом сообщает иракское агентство Alforat News без ссылки на источник. По его информации, на борту находились четыре человека, все они погибли.
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Американский военно-транспортный самолет разбился в Ираке

Московский Комсомолец06:45

Военно-транспортный самолет потерпел крушение в Ираке – СМИ

REGNUM06:58

Военно-транспортный самолет разбился на западе Ирака

РЕН ТВ06:49

СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

РБК08:39

В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет

Комсомольская правда06:42

В Ираке разбился американский самолет, есть жертвы

Взгляд.ру06:34

СМИ: в Ираке разбился военно-транспортный самолет

ТАСС06:26
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Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
Политика

ЕС призвал Россию обеспечить проход судов через Керченский пролив

Украина и Европейский союз призвали Россию обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив.
ФАН 09:35
Армия и оружие

Зеленский высказался о гибели двух украинских военных в Донбассе

Lenta.ru 27 января в 00:50
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России» за его поведение

Извинения не исправили ситуацию, и его все же исключили из партии.
Известия Мордовии вчера в 07:17
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Появилось первое фото беременной Анны Курниковой

Несколько дней назад испанский телеканал Telemundo Entretenimiento со ссылкой на инсайдеров подтвердил слухи о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь станут родителями.
Пятый канал 06:51
Политика

Комитет ПАСЕ отклонил ряд поправок к резолюции о полномочиях России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонил большую часть поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации.
RT на русском 10:26
Происшествия

СК установил подозреваемого в убийстве ростовского депутата Алабушева

ТАСС 01:44
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Общество

С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты

Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Российская газета 10:01
Общество

Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
РИА Новости 10:39
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

СК: родные пропавшего под Смоленском подростка опознали его обувь

REGNUM 11:04
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
Газета.Ru 04:56
Общество

В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
ТВ-21 10:49
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для промышленности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
REGNUM 07:13
Кино

Приянка Чопра сыграет в новой «Матрице»

ИА InterMedia 03:26
Общество

ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае

Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
RT на русском 11:09
Общество

Юрист оценил решение Минюста не исключать ФБК из списка иноагентов

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Минюст России не нашёл оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) из реестра иностранных агентов.
RT на русском 09:41
Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Политика

Путин впервые прокомментировал вспышку коронавируса

Владимир Путин призвал правительство, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор сделать все возможное, чтобы не допустить распространение коронавируса 2019-nCoV в России.
РИА Новости 07:18
Политика

Путин прокомментировал работу правительства Медведева

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева и отметил, что в целом было сделано много важных вещей.
RT на русском 07:53
Общество

Ростуризм призвал вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай

Глава Федерального агентства по туризму Министерство экономического развития Российской Федерации Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за выкупленные билеты в Китай в случае, если вылет должен был состояться после 24 января.
Московский Комсомолец 10:03
Космос

Ракета SpaceX с интернет-спутниками стартовала на орбиту

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX на орбиту прошёл успешно.
News.ru 10:02
Политика

Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
RT на русском вчера в 13:16
Происшествия

В Красноярске мать повесила 3-летнего сына и свела счеты с жизнью

По предварительным данным, мать повесила сына и свела счеты с жизнью. Неладное почувствовал отец мальчика.
Вести.Ru 07:33
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru вчера в 11:20
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
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