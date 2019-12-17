Политика
РБКCNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
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Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Экономика
Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.
Общество
Детей могут обязать выплачивать долги родителей из-за дорогих подарков
Суды трех инстанций отказались привлекать детей к выплате долга: на момент налоговой проверки они были несовершеннолетними, а сам факт подарков суды сочли недостаточным для субсидиарной ответственности.
Армия и оружие
Опубликованы первые кадры полевого испытания «Деривации» зимой
Кадры полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация» впервые опубликованы в широком доступе.
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат
Кино
«Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар»
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Происшествия
В Перми задержан бывший начальник краевого управления капстроительства
Сотрудники МВД задержали бывшего начальника управление краевого строительства Дмитрия Левинского.
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Кино
Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино
Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
Футбол
ФИФА подала иски к Блаттеру и Платини
Международная федерация футбола (ФИФА) в понедельник подала в швейцарские суды иски против бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера и экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщается на сайте ФИФА.
Происшествия
Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом
Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Экономика
Упор на социалку: депутаты приняли бюджет Челябинска на 2020 год
На следующий год запланирована реконструкция Ленинградского моста на проспекте Победы — на эти цели в бюджете заложено 750 миллионов рублей.
Хоккей
«Нью-Джерси» обменял Холла и Спирса в «Аризону»
По условиям сделки между клубами, в обмен на Холла и Спирса "Нью-Джерси" получил условный выбор в первом раунде драфта 2020 года, условный выбор в третьем раунде драфта 2021 года, а также нападающих Ника Меркли, Нэйта Шарра и защитника Кевина Бала.
Транспорт
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Политика
В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей
Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Общество
Путин ввел новый налог в регионах страны
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении с 1 января 2020 года налога на профессиональный доход в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками, сообщает DEITA.
Политика
«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину
Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Общество
Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Компания THQ Nordic официально анонсировала продолжение оригинальной «Готики» (Gothic), которое бело решено переделать в ремейк.
Здоровье
Василий Голубев поручил проработать вопросы здравоохранения в Ростовской области
16 декабря Василий Голубев провел совещание, на котором обсуждалось выполнение федеральнойпрограммы «Здравоохранение» в Ростовской области.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
Интернет
Назвали худшие пароли пользователей в 2019 году
Достаточно немного смекалки, поскольку большинство людей не утруждают себя установкой хорошей защиты на аккаунты.
Музыка
Выступивший со звездами «Евровидения» Лазарев ответил на критику
Сергей Лазарев резко отреагировал на критику в связи с выступлением на шоу звезд «Евровидения».
Футбол
В Китае запретили упоминание Озила
В Китае под запрет попало упоминание полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Об этом сообщает The Telegraph.