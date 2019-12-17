Политика

РБКРБКCNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
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CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

РБК02:53

CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды

ТАССвчера в 22:37

СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды

Известия01:43

«Небезопасным образом». CNN сообщил о беспорядочных маневрах российского корабля у берегов Флориды

Фонтанка.Рувчера в 23:41

«Беспорядочно маневрировал»: Русский корабль-разведчик заставил понервничать американцев - источник

Царьградвчера в 23:06

В США заявили, что российский корабль опасно маневрирует у берегов Флориды

Life.ruвчера в 22:54

СМИ: США обвинили российский корабль в «небезопасном» поведении

РИА Новости02:41
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Сотрудники МВД задержали бывшего начальника управление краевого строительства Дмитрия Левинского.
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РИА Новости вчера в 15:45
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ФИФА подала иски к Блаттеру и Платини

Международная федерация футбола (ФИФА) в понедельник подала в швейцарские суды иски против бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера и экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщается на сайте ФИФА.
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Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.
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Происшествия

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Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
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Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
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В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей

Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
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Путин ввел новый налог в регионах страны

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении с 1 января 2020 года налога на профессиональный доход в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками, сообщает DEITA.
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«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
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Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
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Компания THQ Nordic официально анонсировала продолжение оригинальной «Готики» (Gothic), которое бело решено переделать в ремейк.
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