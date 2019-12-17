Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

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