Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия". По информации телеканала, целью ударов было американское посольство — рядом с комплексом дипмиссии упало несколько ракет типа "Катюша".
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СМИ: «зеленая зона» Багдада подверглась обстрелу

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Опубликовано видео минометного обстрела «зеленой зоны» в Багдаде

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Посольство США в Багдаде обстреляно ракетами

ANNA-News04 января в 12:44
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