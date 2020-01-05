Армия и оружие
РИА НовостиСМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия". По информации телеканала, целью ударов было американское посольство — рядом с комплексом дипмиссии упало несколько ракет типа "Катюша".
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Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам
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Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
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В Мальмё повалили статую Ибрагимовича, подпилив ей ноги
Сегодняшней ночью неизвестные повалили статую нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, установленную возле стадиона футбольного клуба «Мальмё» в одноимённом городе, сообщает Aftonbladet.
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Samsung на выставке CES 2020 покажет флагманский безрамочный телевизор
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
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Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
Общество
В Японии на аукционе тунца продали за $1,8 млн
В минувшем году фирма заплатила за голубого тунца рекордные $3 млн. К слову, голубой тунец является вымирающим видом.
Происшествия
Сожитель вытолкнул охинку из окна пятого этажа
Сотрудники установили, что потерпевшая проживала в одной из квартир дома № 33 по улице Комсомольской с ранее судимым 29-летним сожителем.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Общество
Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд
Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Энергетика
Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70
Стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая превысила $70.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Хоккей
Кучеров в матче с «Каролиной» набрал 45-е очко в сезоне
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
Политика
Генсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созовет экстренное заседание совета Североатлантического альянса на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Музыка
Группа «Ленинград» воссоединится для выступления в Калифорнии
Группа "Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии.
Происшествия
Пять человек погибли при ДТП в США
Пять человек погибли, ещё 60 получили ранения в результате ДТП в американском штате Пенсильвания. Об этом информирует Associated Press.
Общество
Ученый рассказал, как быстро можно избавиться от жира на животе
Дешпегель напомнил, что этот показатель у мужчин не должен превышать 106 сантиметров, а у женщин – 94.
Гаджеты
Принято обозначение Wi-Fi 6E
Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
Футбол
Дубль Белотти принес «Торино» победу над «Ромой» в чемпионате Италии
"Торино" обыграл "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:0.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.