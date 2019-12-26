"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия". По информации телеканала, целью ударов было американское посольство — рядом с комплексом дипмиссии упало несколько ракет типа "Катюша".

СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

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