Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия". По информации телеканала, целью ударов было американское посольство — рядом с комплексом дипмиссии упало несколько ракет типа "Катюша".
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В центре Багдада вновь раздались взрывы

Российская газета16:27

СМИ: «Зеленая зона» Багдада подверглась обстрелу

ТАСС16:05

Опубликовано видео последствий обстрела Посольства США в Багдаде

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В столице Ирака обстреляли американское посольство

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НТВ15:33

Опубликовано видео минометного обстрела «зеленой зоны» в Багдаде

РИА Новости16:43
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Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко

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В огне австралийских пожаров увидели «лик дьявола»

Жители охваченных огнем районов ищут убежище от смертельного стихийного бедствия.
Российская газета 06:07
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Оценка: 6 из 10Первый сезон сериала Netflix "Ведьмак" вышел 20 декабря 2019 года.
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МИД России назвал господдержку украинского неонацизма мировой угрозой

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Эрдоган запланировал переговоры с Путиным по мерам перемирия в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе его визита в Стамбул 8 января меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе.
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Местные жители разгромили дом, где, по их мнению, проживали «чародеи», после чего совершили самосуд.
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«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
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Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту

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Клубы Лиги 1 проводят свои матчи в 1/32 финала Кубка Франции. Кубок Франции 1/32 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
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Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности

Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
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