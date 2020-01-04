Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада

По данным телеканала, в результате обстрела могут быть жертвы, передает ТАСС. В свою очередь, «Аль-Арабия» сообщает, что мирные жители получили ранения при попадании ракеты в жилой дом около посольства США в Багдаде.
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с чего всё началось
Rocket landed inside the Green Zone near US Embassy #Baghdad
 and A missile shell landed in Balad airbase where US forces are present . pic.twitter.com/R8Yh5LLbgJ
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