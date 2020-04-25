Общество

Газета.RuГазета.RuСМИ сообщили о нахождении Ким Чен Ына в «вегетативном состоянии»

Японские СМИ утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце. Сообщения японских средств массовой информации цитирует Fox News. На этой неделе пресса писала о том, что лидер КНДР тяжело заболел после операции на сердце.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Daily Mail: Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии» после операции на сердце

Российский Диалог16:50

Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии», после операции на сердце

Ёлдаш14:54

СМИ: Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии после неудачной операции

Территория новостей11:40

СМИ сообщили о нахождении Ким Чен Ына в «вегетативном состоянии»

Газета.Ru14:25

Северная Корея и мир замерли в ожидании: жив ли Ким Чен Ын?

Rusvesna.su08:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:35, Ашберн
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
61
Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
1,3K
Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС 23:01
526
Общество

Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета 06:53
2,5K
Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ вчера в 15:21
74
Общество

Жительница Китая назвала самые отвратительные блюда

Автор китайского портала Sina назвала четыре блюда, вкус и запах которых у большинства людей вызывают отвращение.
MedikForum.ru 16:22
Политика

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
39
Кино

На Netflix вышел боевик «Эвакуация» с Крисом Хемвортом

REGNUM 02:35
6
Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
224
Здоровье

В Алтайском крае выявили еще 63 случая коронавируса

В Алтайском крае подтвтерждены еще 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших теперь составляет 215 человек, среди них 14 детей.
Алтапресс 00:41
12
Общество

Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке

АиФ Санкт-Петербург 07:17
1,2K
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае

Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik вчера в 14:43
8
Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
139
Гаджеты

Видеоблогер показал разницу между камерами iPhone SE 2020 и iPhone 11

Видеоблогер на YouTube-канале SuperSaf сравнил смартфоны iPhone SE 2020 и iPhone 11.
Актуальные Новости 14:45
1
Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
213
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
4,2K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
5,8K
Общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Бангкока в Хабаровск

РБК 23:07
2
Общество

95 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области

Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области.
Твой Иркутск 22:39
1
Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
38
Общество

МЧС назвало условия нарушения режима самоизоляции

МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новости 20:13
91
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
215
Общество

Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Известия 18:56
15
Происшествия

В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев

В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ 13:49
45
Кино

Десятилетняя российская актриса подписала контракт в Голливуде

Life.ru вчера в 11:02
293
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками

Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove вчера в 16:49
19
Происшествия

В Челябинской области подтвердилось ещё 65 случаев COVID-19

Челябинск, 25 апреля 2020, 12:31 — REGNUM В Челябинской области за сутки подтверждено ещё 65 случаев COVID-19.
REGNUM 05:31
43
Армия и оружие

Турция хочет стать сверхдержавой: что значат слова Эрдогана о «центре мирового порядка»

Турция как центр мирового порядка Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник на встрече с руководящими кадрами своего политического движения - Партии справедливости и развития (ПСР) заявил, что Турция после последствий коронавирусной пандемии станет одним из центров нового мирового порядка.
ФАН вчера в 05:48
2
Авто

«АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году

"В 2019-м в рамках автосалона АвтоВАЗ презентовал концепт Lada 4x4 Vision, а также было представлено несколько новинок: Vesta Sport, Vesta Sedan Cross и Granta Facelift, Xray Cross", - напомнили в пресс-службе производителя.
Новые автомобили 23 апреля в 12:26
96
Общество

В России живет 1,7 млн человек, пострадавших от аварии на ЧАЭС

Газета.Ru 22:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ким Чен Ын
Корейский военный деятель
Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное