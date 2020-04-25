Японские СМИ утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце. Сообщения японских средств массовой информации цитирует Fox News. На этой неделе пресса писала о том, что лидер КНДР тяжело заболел после операции на сердце.

СМИ сообщили о нахождении Ким Чен Ына в «вегетативном состоянии»

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