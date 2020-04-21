Коронавирус
РИА НовостиСМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт
Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. По информации издания, запрет коснется выдачи большинства грин-карт и затронет десятки тысяч людей.
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