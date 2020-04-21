Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт

Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. По информации издания, запрет коснется выдачи большинства грин-карт и затронет десятки тысяч людей.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

NYT: Трамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт

ТАСС16:53

Президент США сегодня собирается приостановить выдачу грин-карт

Эхо Москвы17:03

NYT: Трамп намерен приостановить выдачу грин-карт

RT на русском16:26

СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт

РИА Новости16:24

Трамп отменит выдачу грин-карт из-за коронавируса

Lenta.ru16:20

Трамп объявит о приостановке выдачи грин-карт из-за пандемии

Московский Комсомолец16:15

Трамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт

Известия16:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Экономика

Индекс Dow Jones упал на почти 3% на фоне ситуации на рынке нефти

Крупнейшие американские фондовые индексы опустились на 3% на закрытии торгов на фоне ситуации на нефтяном рынке.
Газета.Ru 16:42
Общество

Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума

Газета.Ru 13:24
963
Армия и оружие

Два снаряда ВСУ попали в жилой дом в ДНР

REGNUM 14:45
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
9,5K
Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
121
Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
78
Происшествия

Число жертв канадского стрелка увеличилось

Lenta.ru 01:49
1
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.26а

Valve выпустила обновление 7.26а для Dota 2. В нем разработчики изменили прирост скорости передвижения и восстановления здоровья от всех соответствующих артефактов, а также пересмотрели характеристики многих персонажей.
CyberSport.ru 15:49
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
3,1K
Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
18
Футбол

В Нидерландах до 1 сентября запретили футбольные соревнования

Правительство Нидерландов до 1 сентября запретило проведение футбольных соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает Football Oranje.
Газета.Ru 14:44
Общество

Воробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что режим ограничений в регионе будет продлен на майские праздники.
Коммерсантъ 15:04
283
Шоу-бизнес

Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
4
Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире

За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 13:40
97
Здоровье

Эффективнее всего с коронавирусом борются в России

Россия возглавила рейтинг государств с самой эффективной системой борьбы против COVID-19.
Молодой коммунар 09:59
Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
35
Общество

Великобритания начнет испытания вакцины от коронавируса на людях

Великобритания начнет испытания вакцины от коронавируса на людях уже с 23 апреля.
Lenta.ru 14:57
12
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
4
Игры

По мотивам «Острых козырьков» выпустят игру Peaky Blinders: Mastermind

Игромания.ру 14:23
Общество

Россияне вышли на стихийный митинг против самоизоляции

9111.ru вчера в 09:53
9,8K
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости 05:41
4,4K
Здоровье

Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом

Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию.
Lenta.ru 14:59
62
Наука

Создан сверхлегкий наноматериал, который прочнее и тверже алмаза

По своим характеристикам новый материал фактически приближается к максимальной теоретической жесткости и прочности материалов данного типа – к так называемым верхним границам Хашина-Штрикмана и Сюке.
Популярная механика 13:45
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Ведомости 15:14
1,1K
Футбол

«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Газета.Ru 05:57
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
839
Здоровье

Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции

Пушкина рассказала РБК, что депутаты призывают в срочном порядке ввести предложенные меры.
РБК 17:01
1
Общество

В Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки

Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются.
RT на русском 15:56
138
Кино

«Дау» теперь может прийти в каждый ноутбук

Во время просмотра фильмов «Дау» все время создается впечатление, что в происходящем нет ни доли режиссуры.
BFM.ru вчера в 22:12
2
Общество

Сожителям больных ОРВИ разрешили выходить в магазин в Подмосковье

Жители Подмосковья, которые проживают вместе с больными ОРВИ и людьми с подозрением на коронавирус, смогут посетить ближайший магазин, вынести мусор или выгулять животных.
Москва 24 16:37
46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное