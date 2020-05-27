Армия и оружие

РБКРБКСМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

Как сообщили источники SANA, нападавшие использовали автоматическое оружие и гранаты. При этом в Пентагоне опровергли информацию о том, что трое американских военных были ранены при нападении неизвестных на конвой. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Пентагона Шон Робертсон.
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с чего всё началось
Неизвестные атаковали колонну военнослужащих американской армии и формирования «Сирийские демократические силы» в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает
 сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на информированные источники.
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