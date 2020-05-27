с чего всё началось

Как сообщили источники SANA, нападавшие использовали автоматическое оружие и гранаты. При этом в Пентагоне опровергли информацию о том, что трое американских военных были ранены при нападении неизвестных на конвой. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Пентагона Шон Робертсон.

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1,1K

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Общество Три жителя Тульской области умерли от коронавируса 27 мая стало известно о трех новых смертельных случаях у пациентов с COVID-19.

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Происшествия В Екатеринбурге пропала школьница Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД. 18

Происшествия Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза. 8

Финансы Россияне массово забирают валюту из банков Россияне сняли почти весь объем валюты, который накопился за 2019 год. В прошлом году он составил 8,6 миллиарда долларов. 443

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Общество Аэропорт Внуково приступил к поэтапному снятию режима ограничений Столичный аэропорт Внуково приступил к поэтапному снятию режима ограничений, который был введен из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

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