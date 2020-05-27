с чего всё началось

Как сообщили источники SANA, нападавшие использовали автоматическое оружие и гранаты. При этом в Пентагоне опровергли информацию о том, что трое американских военных были ранены при нападении неизвестных на конвой. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Пентагона Шон Робертсон.

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

Здоровье В Екатеринбурге медики с COVID-19 пожаловались на невыплату страховки Сотрудникам скорой помощи Екатеринбурга, заразившимся коронавирусом при выполнении служебных обязанностей, не выплатили обещанные президентом страховые средства, сообщает 26 мая портал «66.ру».

Политика В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам. 3

Здоровье Коронавирус идеально адаптировался к организму человека Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 490

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 2,9K

Авто На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений. 68

Гаджеты Sony Xperia 1 II отправили на предзаказ Правда, пока что Sony Xperia 1 II в России не продают, а лишь только в США, да и стоимость в 1199 долларов совсем не радует. 8

Политика Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесён.

Культура «Русские сезоны» покажут выступления российских коллективов «Работая онлайн, „Русские сезоны“ продолжают выступать уникальной площадкой для коллективов России, интересных как российскому, так и зарубежному зрителю!» — отметил директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев. 1

Фигурное катание Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа. 3

Экономика Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде. 3