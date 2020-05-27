Армия и оружие
РБКСМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии
Как сообщили источники SANA, нападавшие использовали автоматическое оружие и гранаты. При этом в Пентагоне опровергли информацию о том, что трое американских военных были ранены при нападении неизвестных на конвой. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Пентагона Шон Робертсон.
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Здоровье
В Екатеринбурге медики с COVID-19 пожаловались на невыплату страховки
Сотрудникам скорой помощи Екатеринбурга, заразившимся коронавирусом при выполнении служебных обязанностей, не выплатили обещанные президентом страховые средства, сообщает 26 мая портал «66.ру».
ИА Красная Весна 15:42
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ 11:40
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
РИА Новости 08:08
Политика
Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» в День ВМФ
Президент России Владимир Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» в День ВМФ, 26 июля, при благоприятной эпидемиологической ситуации.
RT на русском 08:32
Кино
Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая
iReactor вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
Политика
В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау
Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам.
ПолитРоссия вчера в 14:57
Общество
В России призвали воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
Футбол
Состояние заразившегося коронавирусом Погребняка улучшилось
Состояние форварда «Урала» Павла Погребняка, заразившегося коронавирусом, улучшилось.
Soccer.ru 12:21
Игры
Вышло дополнение The Elder Scrolls Online: Greymoor Chapter
ЭндлессГеймОвер 15:15
Здоровье
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru 20:28
Происшествия
Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте
В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 11:51
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства
Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс 03:05
Гаджеты
Sony Xperia 1 II отправили на предзаказ
Правда, пока что Sony Xperia 1 II в России не продают, а лишь только в США, да и стоимость в 1199 долларов совсем не радует.
Megaobzor.com вчера в 03:33
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
Политика
Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесён.
RT на русском 20:42
Культура
«Русские сезоны» покажут выступления российских коллективов
«Работая онлайн, „Русские сезоны“ продолжают выступать уникальной площадкой для коллективов России, интересных как российскому, так и зарубежному зрителю!» — отметил директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев.
Культуромания 24 мая в 04:56
Здоровье
Эксперты из Минздрава РФ приедут в Забайкалье из-за коронавируса
Глава минздрава РФ Михаил Мурашко направил в Забайкалье группу экспертов из-за роста распространения коронавируса.
Забайкальский рабочий 19:50
Фигурное катание
Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Армия и оружие
Тяжёлую военную технику доставили в иркутский центр «Патриот»
Четыре единицы тяжёлой военной техники доставили в иркутский городской центр «Патриот», сообщили 25 мая ИА «ИрСити» в пресс-службе мэрии.
ИрСити вчера в 02:51
Экономика
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс вчера в 05:09
Кино
Netflix опубликовал трейлер последнего сезона «Тьмы»
Стриминговый сервис Netlix опубликовал тизер третьего, последнего сезона немецкого научно-фантастического триллера "Тьма".
Газета.Ru 09:56
Здоровье
Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса
Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ 10:54