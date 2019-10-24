Общество

RT на русскомRT на русском«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

В самом банке факт утечки отрицают, но эксперты считают, что она может быть реальной. В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов. Тогда в теневом интернете было продано 5 тыс. учётных записей.
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с чего всё началось

У клиентов Сбербанка прослушали аудио

На теневых ресурсах снова продают их данные Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. Один из продавцов утверждает, что располагает базой данных о заемщиках на миллион строк, накопленных с 2015 года до недавнего времени.
Коммерсантъвчера в 16:04

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Что случилось этой ночью: четверг, 24 октября

Интерфакс00:30

В Сети появились данные о 11,5 тыс. заемщиках Сбербанка

Известиявчера в 19:15

Сбербанк обвинили в очередной утечке клиентских данных

Телеканал 360°вчера в 18:39

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

РБКвчера в 18:27

База данных заемщиков Сбербанка просочилась в Сеть

РЕН ТВвчера в 19:16

В интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка

Эхо Москвы01:46

У клиентов Сбербанка прослушали аудио

Коммерсантъвчера в 16:04
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Политика

AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:51
Культура

Новый клип с Галустяном-джинном опубликовал Александр Ревва

Новый клип Артур Пирожков, в миру Александр Ревва, опубликовал накануне в сети. Клип был снят на песню «Она решила сдаться».
Privet-Rostov.ru 00:59
Политика

Африка заказала у России оружия на 14 миллиардов долларов

Африканские страны заказали у России оборонной продукции на 14 миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 06:22
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Армия и оружие

Военная полиция РФ заняла господствующую высоту в Кобани

Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийского города Кобани, а база расположилась в двух километрах от турецкой границы.
РЕН ТВ вчера в 22:09
Происшествия

В Британии нашли грузовик с 39 трупами

МонаВиста вчера в 10:39
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Газета.Ru 02:35
Общество

На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

Известия вчера в 21:14
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
Армия и оружие

Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР

В Сети появилось видео с заходом на посадку на аэродром Ватерклоф (ЮАР) стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС.
РИА Новости вчера в 23:58
Происшествия

Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке

Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.
Известия вчера в 16:30
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Гаджеты

Honor представил «молодежный смартфон» Honor 20 Lite

Astera 22 октября в 14:56
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости вчера в 05:38
Политика

Болсонару заявил об интересе Украины к бразильской военной авиации

Украина заинтересована в приобретении бразильской военной авиационной техники.
Известия 01:04
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Гаджеты

Xiaomi представила умное одеяло с подогревом

Вслед за умной курткой компания представила технологичное смарт-одеяло с подогревом.
Srnsk вчера в 07:39
Происшествия

В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб

В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
RT на русском 02:35
Футбол

Россия в 2021 году примет чемпионат мира по пляжному футболу

Росбалт 01:49
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала фигуру через шесть дней после родов

Неделю назад в жизни модели Анастасии Решетовой и Тимати произошло долгожданное событие – они наконец-то стали родителями, у пары появился наследник.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:34
Экономика

90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии

24 октября 1929 года фондовый рынок США рухнул, спровоцировав мировой кризис, голод и нищету.
Газета.Ru 01:21
Гаджеты

Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 22 октября в 08:53
Происшествия

Российский ледокол у берегов Норвегии подал сигнал бедствия случайно

Sputnik Эстония 22 октября в 04:04
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Политика

Германия потеряла сто миллиардов долларов из-за санкций против России

Немецкие предприятия потеряли более ста миллиардов долларов за время действия европейских санкций в отношении России.
Lenta.ru вчера в 21:25
Экономика

РБК: ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплат из бюджета

В Системе быстрых платежей Банка России (СБП) могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц.
Ведомости 01:53
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