На теневых ресурсах снова продают их данные Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. Один из продавцов утверждает, что располагает базой данных о заемщиках на миллион строк, накопленных с 2015 года до недавнего времени.

с чего всё началось

В самом банке факт утечки отрицают, но эксперты считают, что она может быть реальной. В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов. Тогда в теневом интернете было продано 5 тыс. учётных записей.

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