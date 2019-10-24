Общество
РБКСМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ». Ее продавец сообщил изданию, что речь идет о данных по заемщикам, накопленных с 2015 года до недавнего времени.
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с чего всё началось
Пресс-служба Сбербанка отрицает и новую утечку. «В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было»,— заявили в банке.Коммерсантъвчера в 16:04
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