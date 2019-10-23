В самом Сбербанке факт утечки опровергают, но эксперты полагают, что она может быть реальной. Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября.

с чего всё началось

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ». Ее продавец сообщил изданию, что речь идет о данных по заемщикам, накопленных с 2015 года до недавнего времени.

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