Общество

РБКРБКСМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ». Ее продавец сообщил изданию, что речь идет о данных по заемщикам, накопленных с 2015 года до недавнего времени.
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с чего всё началось

У клиентов Сбербанка прослушали аудио

В самом Сбербанке факт утечки опровергают, но эксперты полагают, что она может быть реальной. Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября.
Коммерсантъ16:04

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У клиентов Сбербанка прослушали аудио

Коммерсантъ16:04

База с возу: в доступе появилась информация об 11,5 тыс. заемщиках Сбера

Известия17:01

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

РБК18:27

В Сбербанке отрицают утечку данных клиентов и аудиоразговоров с ними

РЕН ТВ16:41

Персональные данные клиентов Сбербанка снова оказались в интернете

Эхо Москвы18:26

«Ъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Интерфакс18:13

Данные клиентов Сбербанка снова оказались в интернете

Дождь16:52
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Экономика

РБК: Минфин предложил снизить долю государства в компаниях до 50%

Доля российского государства в компаниях свыше 50%, за исключением оборонных, должна быть снижена минимум до 50%, считают в Минфине, об этом говорится в отчете «Ренессанс Капитала» по итогам международного инвестиционного форума Московской биржи и этой группы в Лондоне.
Коммерсантъ 18:04
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Два вертолета столкнулись над техасским ранчо

РИА Новости 18:34
Происшествия

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RT на русском 14:49
Общество

Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии

Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
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Общество

Вандалы осквернили памятник Красной армии и Чехии

Новостной фронт 10:25
Интернет

В WhatsApp появилась новая важная функция

В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
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Общество

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РИА Новости 14:41
Здоровье

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Если давление начинает «скакать», нормализовать его, по мнению врачей, в первую очередь помогает специальный рацион из фруктов, круп и овощей, а также адекватная физическая активность.
MedikForum.ru 21 октября в 11:11
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FightTime.ru 12:10
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Армия и оружие

Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Киберспорт

В новом дополнении игры «Battlefield 5» появятся японцы с катанами

Шутер «Battlefield 5» на следующей неделе принесет бесплатное обновление для всех игроков, а пока что дразнит грядущим событием в новом трейлере.
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Причиной стало отсутствие финансирования. Переговоры с возможными спонсорами шли до июня, - сказали в комитете.
Эхо Москвы 11:31
Фигурное катание

Туктамышева исполнила произвольную программу в рубашке Лазукина

Нева Спорт 09:07
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Полиция разыскивает мужчину, ранившего ножом двух школьниц под Курском

РИА Новости 07:35
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Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
Газета.Ru 07:17
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Депрессия и неврозы в провинции вызваны бедностью

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Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

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Генерал оценил оборону Крыма после полета B-52 над Черным морем

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Политика

Премьер Украины предупредил о проблемах с отоплением

Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам".
Газета.Ru 16:52
Политика

Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны

Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
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Технологии

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Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости 12:21
Происшествия

Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище

Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 17:44
Футбол

Вместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов

Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.
Петербургский дневник 06:04
Футбол

«Наполи» победил «Зальцбург» в матче с пятью голами

«Наполи» победил «Зальцбург» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Австрии и завершилась со счетом 3:2.
ProstoProSport 16:55
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