Общество
РБКСМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ». Ее продавец сообщил изданию, что речь идет о данных по заемщикам, накопленных с 2015 года до недавнего времени.
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В самом Сбербанке факт утечки опровергают, но эксперты полагают, что она может быть реальной. Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября.Коммерсантъ16:04
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ТК Звезда 13:52
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