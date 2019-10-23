Общество
РБКСМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ». Ее продавец сообщил изданию, что речь идет о данных по заемщикам, накопленных с 2015 года до недавнего времени.
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Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» выиграть у «Калгари»
34-летний российский нападающий продлил личную результативную серию до восьми матчей. Теперь на его счету 12 (7+5) очков в 11 играх сезона.
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
Общество
В России ужесточат наказание за недолив топлива
Оборотные штрафы за недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС) могут ввести в 2021 году.
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Политика
Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы
В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.
Здоровье
Международная ассоциация соцобеспечения заявила о неизбежности роста пенсионного возраста
Корректировка возраста выхода на пенсию является общей тенденцией, подобные решения необходимы, чтобы избежать в будущем столкновения с "айсбергом" более значительных проблем и сохранить устойчивость систем соцобеспечения, заявил в интервью РИА Новости директор отдела развития соцзащиты Международной ассоциации соцобеспечения (ISSA) Доминик Ла Салль.
Наука
Ученые нашли белок, предотвращающий рак и старение
Экономика
Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Армия и оружие
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров.
Космос
В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид
Происшествия
В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Происшествия
Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Здоровье
Минздрав не исключил запуск дистанционной продажи рецептурных лекарств
Минздрав допустил возможность запуска дистанционной продажи рецептурных лекарств.
Хоккей
Ткачев останется в больнице Магнитогорска после матча с «Металлургом»
Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев останется в больнице Магнитогорска.
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Экономика
Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала
Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
Армия и оружие
Прибытие вертолетов ВКС РФ на бывшую базу США в Сирии сняли на видео
Историческое прибытие вертолетов ВКС России на бывшую американскую базу показали на видео.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Общество
Украинский хор выступил с обращением к россиянам
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
Политика
Фактор Путина: Пушков объяснил успехи России в переговорах с Турцией
Напомним, президенты России и Турции подписали меморандум из десяти пунктов по итогам шестичасовых переговоров.
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.