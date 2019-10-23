Общество

РБКРБКСМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ». Ее продавец сообщил изданию, что речь идет о данных по заемщикам, накопленных с 2015 года до недавнего времени.
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У клиентов Сбербанка прослушали аудио

Коммерсантъ16:04

В Сети появились данные о 11,5 тыс. заемщиках Сбербанка

Известия19:15

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

РБК18:27

В Сбербанке отрицают утечку данных клиентов и аудиоразговоров с ними

РЕН ТВ16:41

«Ъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Интерфакс18:13

Персональные данные клиентов Сбербанка снова оказались в интернете

Эхо Москвы18:26

Данные клиентов Сбербанка снова оказались в интернете

Дождь16:52
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Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» выиграть у «Калгари»

34-летний российский нападающий продлил личную результативную серию до восьми матчей. Теперь на его счету 12 (7+5) очков в 11 играх сезона.
Советский спорт вчера в 23:57
Технологии

Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76

Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru 11:00
Общество

В России ужесточат наказание за недолив топлива

Оборотные штрафы за недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС) могут ввести в 2021 году.
Известия 14:00
Общество

Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег

Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Политика

Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы

В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.
ГЛАС.RU 17:49
Здоровье

Международная ассоциация соцобеспечения заявила о неизбежности роста пенсионного возраста

Корректировка возраста выхода на пенсию является общей тенденцией, подобные решения необходимы, чтобы избежать в будущем столкновения с "айсбергом" более значительных проблем и сохранить устойчивость систем соцобеспечения, заявил в интервью РИА Новости директор отдела развития соцзащиты Международной ассоциации соцобеспечения (ISSA) Доминик Ла Салль.
ПРАЙМ 20:23
Наука

Ученые нашли белок, предотвращающий рак и старение

Московский Комсомолец 13:19
Экономика

Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%

Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК 17:00
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Армия и оружие

Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров.
РИА Новости 12:51
Космос

В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид

Kazanfirst.ru вчера в 15:21
Происшествия

В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

RZN.info 06:57
Политика

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Происшествия

Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище

Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 17:44
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM 05:53
Здоровье

Минздрав не исключил запуск дистанционной продажи рецептурных лекарств

Минздрав допустил возможность запуска дистанционной продажи рецептурных лекарств.
Доктор Питер 03:34
Хоккей

Ткачев останется в больнице Магнитогорска после матча с «Металлургом»

Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев останется в больнице Магнитогорска.
Нева Спорт 14:27
Армия и оружие

Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Экономика

Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала

Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
Известия 17:01
Армия и оружие

Прибытие вертолетов ВКС РФ на бывшую базу США в Сирии сняли на видео

Историческое прибытие вертолетов ВКС России на бывшую американскую базу показали на видео.
Российская газета вчера в 02:21
Происшествия

В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка

РБК 13:44
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту летевшего в Хабаровск самолета

РБК 18:45
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 10:27
Общество

Украинский хор выступил с обращением к россиянам

РИА Новости 19:42
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
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Политика

Фактор Путина: Пушков объяснил успехи России в переговорах с Турцией

Напомним, президенты России и Турции подписали меморандум из десяти пунктов по итогам шестичасовых переговоров.
РЕН ТВ 18:03
Общество

Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии

Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском 05:33
Происшествия

Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес

Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе

Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор 03:13
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 18:02
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