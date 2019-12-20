Армия и оружие
РИА НовостиСМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе
Сирийская правительственная армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб, передает Sham FM. Позднее радиостанция сообщила, что военные освободили в ходе операции деревню Умм-Джаляль.
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Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
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В Сети опубликовали рендеры iPhone SE 2
Недавно инсайдер распространил рендеры iPhone SE 2 с металлической рамкой, подобной как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. Из современного в новом аппарате показали вырез вверху экрана.
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ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Новый космический корабль Starliner в пятницу впервые отправится к МКС
В пятницу к МКС стартует новейший космический корабль Starliner, разработанный и построенный для NASA компанией Boeing.
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В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Путин насчитал у России 2 тыс. болевых точек
В России сохраняются «болевые точки», образованные из-за принятого во времена СССР решения привязать определенные этносы к конкретным территориям, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».
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Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
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Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10
Компания Huawei объявила на каких телефонах будет устанавливаться фирменная прошивка EMUI 10 на основе новой версии ОС Android 10.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, пока на смартфоны будет устанавливаться китайская версия прошивки, позже ее сменит глобальная версия.
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Полицейские на Сахалине избили мужчину из-за фамилии
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«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд
Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
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Epic Games Store объявил о начале предновогодней распродажи
Онлайн-магазин Epic Games Store 19 декабря запустил предновогоднюю распродажу, а также сообщил о бесплатной раздаче некоторых игр.