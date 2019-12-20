Сирийская правительственная армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб, передает Sham FM. Позднее радиостанция сообщила, что военные освободили в ходе операции деревню Умм-Джаляль.

СМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе

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