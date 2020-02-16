Армия и оружие
ИзвестияСМИ сообщили о падении ракет у посольства США в Багдаде
Несколько ракет упали в Багдаде около посольства США в ночь на воскресенье, 16 февраля. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya. Также по его данным, несколько взрывов прогремели в Багдаде около военной базы возглавляемой США коалиции.
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По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
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