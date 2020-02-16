Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСМИ сообщили о падении ракет у посольства США в Багдаде

Несколько ракет упали в Багдаде около посольства США в ночь на воскресенье, 16 февраля. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya. Также по его данным, несколько взрывов прогремели в Багдаде около военной базы возглавляемой США коалиции.
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Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

РБК21:24

Несколько ракет упали возле американского посольства в Багдаде

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СМИ: Ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

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RT на русском20:24

Появилось видео с места обстрела американских объектов в Багдаде

Lenta.ru21:06

СМИ: в Багдаде военная база сил коалиции подверглась ракетному удару

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