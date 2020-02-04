Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, в банке Голодец будет курировать социальные и медицинские программы. РБК отмечает, что во вторник бывший вице-премьер была представлена коллективу Сбербанка.
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Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк. Об этом РБК сообщили источник в Сбербанке, источник, близкий к кредитной организации, и собеседник, знающий о кадровом назначении.
РБК12:37

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Бывшая вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Эхо Москвы17:03

Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Интерфакс13:08

РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк

РИА Новости14:13

РБК: Ольга Голодец может перейти в Сбербанк

ТАСС13:25

РБК: Голодец будет курировать социальные проекты Сбербанка

Коммерсантъ14:17

РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк

URA.Ru12:56

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

РБК12:37
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