Армия и оружие
ИзвестияСМИ сообщили о перехвате израильских истребителей российскими Су-35
В ряде СМИ появилась информация о том, что два российских Су-35 перехватили израильские военные самолеты на юге Сирии. По информации портала Avia.pro, незадолго до перехвата российские истребители вылетали из аэропорта Хмеймим.
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Энергетика
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
Экономика
Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса
Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.
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Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Политика
Пушков прокомментировал протесты в Минске против интеграции с РФ
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участникам несанкционированной акции протеста против объединения Белоруссии и России не стоит ждать интеграции с Евросоюзом.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
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Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Экономика
Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Политика
У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»
В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой».
Политика
Порошенко закидали яйцами на майдане
После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Политика
Путин и Лукашенко выпили за союз с постными лицами
Бокалы за свой союз президенты поднимали с постными лицами, а от совместной игры в хоккей на сей раз отказались - видимо, достаточно поиграли на нервах друг друга.
Футбол
Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»
Гаджеты
EMUI 10 против EMUI 9.1: в чем разница?
Компания Huawei представила новую фирменную оболочку EMUI 10, основанную на базе операционной системы Android 10, несколько месяцев назад.
Политика
Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла
Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Наука
Финские ученые разработали «бумажное» оптоволокно
Замену традиционным материалам нашли ученые Финского государственного технического исследовательского центра VTT – они использовали для создания оптического волокна целлюлозу.
Общество
Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти
Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Политика
В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате", может оставить послевкусие разочарования.
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67-летняя Аллегрова вышла на публику в смелом декольте
67-летняя Ирина Аллегрова в смелом декольте без белья шокировала внешним видом.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Кино
Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели
Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
Общество
В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.