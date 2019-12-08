Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСМИ сообщили о перехвате израильских истребителей российскими Су-35

В ряде СМИ появилась информация о том, что два российских Су-35 перехватили израильские военные самолеты на юге Сирии. По информации портала Avia.pro, незадолго до перехвата российские истребители вылетали из аэропорта Хмеймим.
Читать в источнике
Комментировать147

Подробнее о событии

Российские Су-35 перехватили израильские самолеты в Сирии

Телеканал 360°15:50

С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

ГЛАС.RUвчера в 02:49

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

Газета.Ru12:54

ВВС России предотвратили провокацию израильской авиации в Сирии

REGNUM12:14

Российские Су-35 перехватили израильские истребители

Lenta.ru06:17

Израильские истребители бегством спасались от российских Су-35...снова

Avia.proвчера в 17:38

СМИ сообщили о перехвате израильских истребителей российскими Су-35

Известия14:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:48, Ашберн
Происшествия

Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына

Известия 12:49
Энергетика

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
РБК 16:00
Экономика

Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса

Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.
Коммерсантъ вчера в 12:41
Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Слово и Дело 06 декабря в 22:41
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Политика

Пушков прокомментировал протесты в Минске против интеграции с РФ

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участникам несанкционированной акции протеста против объединения Белоруссии и России не стоит ждать интеграции с Евросоюзом.
Аргументы и Факты вчера в 23:08
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 10:26
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru вчера в 05:23
Политика

Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Lenta.ru 11:28
Политика

Соратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
РИА Новости 13:10
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Экономика

Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России

Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Народные новости 13:33
Экономика

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
РБК 06 декабря в 14:08
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru вчера в 14:42
Политика

У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой».
RT на русском 14:41
Политика

Порошенко закидали яйцами на майдане

После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца.
Газета.Ru 12:24
Наука

Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

Московский Комсомолец 04:25
Политика

Путин и Лукашенко выпили за союз с постными лицами

Бокалы за свой союз президенты поднимали с постными лицами, а от совместной игры в хоккей на сей раз отказались - видимо, достаточно поиграли на нервах друг друга.
Московский Комсомолец 03:02
Футбол

Юбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»

Вести.Ru вчера в 16:42
Гаджеты

EMUI 10 против EMUI 9.1: в чем разница?

Компания Huawei представила новую фирменную оболочку EMUI 10, основанную на базе операционной системы Android 10, несколько месяцев назад.
iXBT.com 07:12
Политика

Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла

Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.
REGNUM вчера в 12:14
Армия и оружие

Над российской частью Арктики создадут противовоздушный купол

РИА Новости 16:16
Наука

Финские ученые разработали «бумажное» оптоволокно

Замену традиционным материалам нашли ученые Финского государственного технического исследовательского центра VTT – они использовали для создания оптического волокна целлюлозу.
Портал Поиск 12:31
Общество

Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти

Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
RT на русском 10:29
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка

Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Газета.Ru 15:50
Политика

В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате", может оставить послевкусие разочарования.
Газета.Ru 06:58
Шоу-бизнес

67-летняя Аллегрова вышла на публику в смелом декольте

67-летняя Ирина Аллегрова в смелом декольте без белья шокировала внешним видом.
ТВ Центр 11:08
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 09:17
Кино

Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели

Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
РИА Новости 06 декабря в 00:00
Общество

В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
РБК 00:12
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное