Происшествия
РБКСМИ сообщили о перестрелке у жилищного комплекса на юге Москвы
У жилищного комплекса «Ясное» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили источник ТАСС и собеседник Telegram-канала Mash.
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с чего всё началось
Перестрелка произошла на территории жилого комплекса "Ясный" на юге Москвы, некоторые ее участники скрылись с места ЧП на машинах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС12:08
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Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС вчера в 04:27
Происшествия
В Москве задержали пристававшего к прохожим голого мужчину
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился на улице без одежды и приставал к другим гражданам.
РБК 10:22
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru 09:32
Происшествия
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru 22 мая в 21:43
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Фигурное катание
Загитову признали олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
Sport.ru 11:28
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Футбол
41 посетитель матча «Ливерпуля» и «Атлетико» скончался от коронавируса
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» (2:3) привёл к 41-й смерти.
Metaratings 11:49
Футбол
Евсеев показал, как выглядит письменный стол футбольного тренера
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев показал, как выглядит его рабочее место.
Sport24.ru 10:49
Шоу-бизнес
Поклонники восхищаются красотой беременной жены хоккеиста Овечкина
В комментариях поклонники не скрывают своего восхищения красотой Настасьи.
Летидор 09:30
Авто
Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Компания Renault работает над кросс-универсалом, который может стать преемником Lada Largus.
Letnews.ru вчера в 15:29
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Общество
Попова рассказала о показателе смертности в России за четыре месяца
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем показатель смертности за аналогичный период прошлого года.
RT на русском 11:26
Политика
Савченко напомнила о хищениях в «оборонке» Украины
Причастные к хищениям в оборонной сфере Украины должны ответить за свои действия, сказала бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко.
РИА Новости 09:45
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия 12:01
Общество
29 сотрудников центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом
News.ru вчера в 15:41
Космос
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Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
Политика
США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня
США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена.
Ведомости 11:04
Футбол
«Сельта» хочет продлить аренду Смолова до окончания сезона
Напомним, что Смолов перешел в Сельту в январе из московского Локомотива на правах аренды до окончания нынешнего сезона.
Советский спорт 06:20
Общество
В Северодвинске выявлено 123 новых случая коронавирусной инфекции
По данным на 24 мая, за сутки региональный референс-центр выявил в Архангельской области 126 новых случаев коронавирусной инфекции.
Северная неделя 09:52
Хоккей
Бывший защитник «Слована» Эберт может вернуться в КХЛ
У 26-летнего игрока есть предложения от клубов КХЛ и из чемпионата Швеции, сообщает Hockey Pulse. Эберт уже имеет опыт выступления в КХЛ.
Спорт-Экспресс 02:10