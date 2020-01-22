Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами выпуска. Телефон будет похож по дизайну на iPhone 8, диагональ экрана составит 4,7 дюйма.

Общество Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.

Происшествия Школьника засосало в слив в московском аквапарке Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.

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Авто Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается Изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года.

Политика Журналисты WP: Трамп надеялся объявить о приглашении Путина в США Как сказано в публикации, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг, Трамп в марте 2018 года потребовал от тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера публично объявить о сделанном главе РФ приглашении.

Общество Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России» Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.