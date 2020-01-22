Гаджеты
РБКBloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами выпуска. Телефон будет похож по дизайну на iPhone 8, диагональ экрана составит 4,7 дюйма.
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Поплавская: программу Малахова сняли с эфира
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Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
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Президент России Владимир Путин назначил Юрия Чайку собственным полпредом в Северо-Кавказском ФО.
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Госдума одобрила законопроект о введении должности зампреда Совбеза
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Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
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Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается
Изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года.
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Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%
В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
Политика
Журналисты WP: Трамп надеялся объявить о приглашении Путина в США
Как сказано в публикации, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг, Трамп в марте 2018 года потребовал от тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера публично объявить о сделанном главе РФ приглашении.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Общество
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции
Автомобили российского бренда Aurus, включая седан Senat, внедорожник Komendant и минивэн Arsenal, проверяют на прочность в зимней Швеции.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки осмотрел новую детскую поликлинику в Липецкой области, передает РИА "Новости".
Футбол
Казанский «Рубин» усилился футболистом «Леха»
Политика
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Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы
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Общество
Рассекречены документы об освобождении Освенцима
Происшествия
Борец Емельяненко арестован в Анапе на семь суток
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство.
Футбол
Месси, Бускетс и Пике пропустят матч Кубка Испании
Тренерский штаб каталонской «Барселоны» представил список футболистов, включенных в заявку команды на матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Ибица».
Спорт
Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло.