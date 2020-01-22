Гаджеты

РБКРБКBloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами выпуска. Телефон будет похож по дизайну на iPhone 8, диагональ экрана составит 4,7 дюйма.
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