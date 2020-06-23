Армия и оружие
РИА НовостиСМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400
В 2018 году Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти комплектов С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники писали, что Индия также планирует закупить у России 33 новых истребителя.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Индия просит Россию ускорить поставки С-400 для подготовки к войне с Китаем и Пакистаном
Политическая Экспертизавчера в 07:04
Индия намерена ускорить поставки С-400 из РФ из-за обострения на границе с КНР - Bloomberg
Независимая газета05:32
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Хоккей
Молодежная команда московского «Динамо» проведет первый сбор в Твери
Именно в Твери МХК «Динамо» впервые за долгие годы оформила выход в плей-офф, где уступила «Красной Армии» в первом раунде Кубка Харламова.
Tverisport.ru 04:28
Экономика
Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений граждан
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что политика регулятора не обернется обесценением зарплат и сбережений россиян.
Аргументы и Факты 08:09
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы
Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
Общество
В ЦИК рассказали о досрочно проголосовавших по Конституции за рубежом
Около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
RT на русском 04:27
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
Общество
Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности
Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.
RT на русском 06:46
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Политика
Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке
РБК 21 июня в 23:15
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Игры
8 игр, которые понравятся фанатам третьего «Ведьмака»
Пост заряжен на лечение игровой импотенции. «Witcher III: Wild Hunt» вышел в 2015 году, и игра по-прежнему популярна.
Cyber.sports.ru вчера в 12:09
Экономика
В России могут увеличить размер маткапитала на первенца
Будущее России. Национальные проекты 03:17
Наука
Тихий океан признан самым глубоким на планете
NewInform вчера в 13:34
Политика
Пушков прокомментировал слова Зеленского о параде Победы в Москве
Rambler News Service вчера в 15:49
Политика
Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
Экономика
Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение
Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:08
Общество
Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции
Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
В Росстате объяснили расхождение в данных по смертности от COVID-19
Малков отметил, что распространение коронавируса позволило выявить недостатки в сборе данных по смертности от коронавируса.
REGNUM 03:19
Здоровье
В Саратовской области исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу
Саратовская область вошла в число регионов, где проведут исследование популяционного иммунитета к коронавирусу.
Регион 64 вчера в 06:52
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Происшествия
В Коми речной теплоход сел на мель
РИА Новости 09:14
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Автоспорт
Феттель проводит тесты на «Феррари» 2018 года
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель проводит заезды на машине 2018 года в рамках подготовки к сезону на автодроме «Муджелло».
Sports.ru 08:32
Общество
Суд отказался смягчить домашний арест Калви
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным домашний арест до 13 августа основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Коммерсантъ 08:05
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Общество
Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно
В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе.
Интерфакс 06:26
Происшествия
В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56