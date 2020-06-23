В 2018 году Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти комплектов С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники писали, что Индия также планирует закупить у России 33 новых истребителя.

СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400

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