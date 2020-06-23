Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400

В 2018 году Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти комплектов С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники писали, что Индия также планирует закупить у России 33 новых истребителя.
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СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400

РИА Новости09:10

Индия просит Россию ускорить поставки С-400 для подготовки к войне с Китаем и Пакистаном

Политическая Экспертизавчера в 07:04

Bloomberg: Индия намерена ускорить поставки С-400 из РФ из-за обострения на границе с КНР

ТАСС05:31

Индия намерена ускорить поставки С-400 из РФ из-за обострения на границе с КНР - Bloomberg

Независимая газета05:32

Индия просит Россию ускорить поставки С-400 для войны с Китаем

News.ruвчера в 13:11

Индия из-за конфликта с Китаем решила надавить на Россию и получить С-400

РБК08:06

Индии срочно нужны российские С-400

Украина.рувчера в 05:08
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Именно в Твери МХК «Динамо» впервые за долгие годы оформила выход в плей-офф, где уступила «Красной Армии» в первом раунде Кубка Харламова.
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Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений граждан

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В ЦИК рассказали о досрочно проголосовавших по Конституции за рубежом

Около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
RT на русском 04:27
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Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
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Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

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RT на русском 06:46
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке

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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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8 игр, которые понравятся фанатам третьего «Ведьмака»

Пост заряжен на лечение игровой импотенции. «Witcher III: Wild Hunt» вышел в 2015 году, и игра по-прежнему популярна.
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В России могут увеличить размер маткапитала на первенца

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Тихий океан признан самым глубоким на планете

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Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
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Экономика

Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
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Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции

Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции.
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Общество

В Росстате объяснили расхождение в данных по смертности от COVID-19

Малков отметил, что распространение коронавируса позволило выявить недостатки в сборе данных по смертности от коронавируса.
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В Саратовской области исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу

Саратовская область вошла в число регионов, где проведут исследование популяционного иммунитета к коронавирусу.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
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В Коми речной теплоход сел на мель

РИА Новости 09:14
Авто

В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
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Феттель проводит тесты на «Феррари» 2018 года

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель проводит заезды на машине 2018 года в рамках подготовки к сезону на автодроме «Муджелло».
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Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Ведомости 08:46
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Суд отказался смягчить домашний арест Калви

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным домашний арест до 13 августа основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Коммерсантъ 08:05
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
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Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно

В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе.
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В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

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В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
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Раджнатх Сингх
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Индийский политический и государственный деятель. Министр внутренних дел Индии. Президент партии Бхаратия джаната парти с 2004 года. Министр обороны Индии с 31 мая 2019 года.
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