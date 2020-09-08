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Ведомости
Ведомости

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.В источнике
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Комсомольская правда

Меркель: решение по «Северному потоку-2» будет не немецким, а европейским

Комсомольская правда09:11
Ведомости

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Ведомости11:55
РБК

СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

РБК09:54
Газета.Ru

СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Газета.Ru15:31
Известия

Меркель анонсировала «внутриевропейское» решение по «Северному потоку – 2»

Известия08:43
ТАСС

СМИ: Меркель пока не готова увязывать дело Навального с «Северным потоком - 2»

ТАСС08:28
РИА Новости

СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

РИА Новости08:40

В Саратове мать и отчим с девяти лет насиловали сына. Вынесен приговор

В Саратове вынесен приговор сожителям - 34-летнему мужчине и 44-летней женщине - которые совершали насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними, в том числе с собственным ребенком.
FreeNews-Volga10:04
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Kyle ответил мемом с клоуном на сообщение Sh4dowehhh о будущем турнирных стримов

В твиттере стример с помощью отредактированного скриншота высмеял возможную ситуацию на трансляции чемпионата по Dota 2 после вступления в силу новых правил Valve. pic.twitter.com/23T50DLEhT— Kyle Freedman (@keepingitKyle) September 8, 2020 Ранее на это же сообщение Sh4dowehhh отреагировал комментатор Виталий v1lat Волочай.
CyberSport.ru10:48

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru15:33
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01