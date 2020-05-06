В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

Общество С 14 мая Финляндия открывает границы Как сообщает «РИА Новости», с 14 мая правительство Финляндии снимает ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве. 23

Политика Германия передала России 20 тысяч документов о советских военнопленных В рамках германо-российского межправительственного проекта "Советские и германские военнопленные и интернированные времен Второй мировой войны" российской стороне впервые передано 20 тысяч цифровых копий документов о советских военнопленных из Федерального архива Германии.

Общество Обязательный масочный режим ввели в Брянской области "C 7 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: на улицах, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях", - говорится в документе. 25

Экономика Поступления налогов в России в апреле сократились на 30% Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. 5

Общество В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре. 214

Экономика Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока Выплаты субсидий предпринимателям в 1 МРОТ начнутся ранее запланированного на 18 мая срока, сообщил глава ФНС Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Политика Песков сообщил о планах Путина в День Победы Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 29

Происшествия В Мордовии умер шестой пациент с коронавирусом Шестой пациент с коронавирусом умер в Мордовии, его состояние осложнялось тромбоэмболией (закупоркой кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом), сообщает оперштаб региона. 12

Общество Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский. 2

Общество В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч. 91

Хоккей Андрей Костицын стал хоккеистом «Нефтехимика» Нападающий Андрей Костицын, минувший сезон отыгравший в минском «Динамо», продолжит карьеру в «Нефтехимике».

Экономика Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. 451

Здоровье Медперсонал больницы в Москве жалуется на невыплату зарплат Младший медицинский персонал наркологической больницы №17 в российской столице жалуется на невыплату зарплат и надбавок, которые обещаны были президентом РФ тем, кто непосредственно занят в борьбе с коронавирусной инфекцией. 2