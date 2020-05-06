Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
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Ношение масок в общественных местах могут сделать обязательным в Москве

Эхо Москвы10:03

СМИ узнали о планах властей ввести масочный режим в Москве

Говорит Москва08:56

СМИ сообщили о планах ввести масочный режим в Москве

РБК08:46

Названы сроки возможного введения масочного режима в Москве

News.ru09:01

«Коммерсантъ» узнал сроки возможного введения масочного режима в Москве

Forbes08:00

Стало известно о возможном вводе в Москве «масочного режима»

Lenta.ru07:39

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

Коммерсантъ07:12
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Политика

Путин признал абсолютно правильными методы борьбы с коронавирусом в РФ

Тактика, которую выбрали российские власти для противостояния коронавирусу COVID-19, оказалась абсолютно правильной, и практические результаты это подтверждают, заявил президент Владимир Путин.
iReactor 09:44
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Армия и оружие

Шойгу анонсировал вывод российских специалистов из Италии

Известия 06:28
72
Общество

С 14 мая Финляндия открывает границы

Как сообщает «РИА Новости», с 14 мая правительство Финляндии снимает ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве.
Большое Радио 05:53
23
Политика

Германия передала России 20 тысяч документов о советских военнопленных

В рамках германо-российского межправительственного проекта "Советские и германские военнопленные и интернированные времен Второй мировой войны" российской стороне впервые передано 20 тысяч цифровых копий документов о советских военнопленных из Федерального архива Германии.
Российская газета 09:47
Общество

Обязательный масочный режим ввели в Брянской области

"C 7 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: на улицах, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях", - говорится в документе.
Интерфакс - Россия 09:37
25
Политика

Песков анонсировал совещание Путина по отмене ограничений в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.
Газета.Ru 04 мая в 08:05
3,3K
Здоровье

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
6
Экономика

Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%

Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
ТАСС 09:30
5
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Экономика

Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока

Выплаты субсидий предпринимателям в 1 МРОТ начнутся ранее запланированного на 18 мая срока, сообщил глава ФНС Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
РИА Новости 09:56
Общество

В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
7
Политика

Песков сообщил о планах Путина в День Победы

Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 08:49
29
Культура

Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»

В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
7
Происшествия

В Мордовии умер шестой пациент с коронавирусом

Шестой пациент с коронавирусом умер в Мордовии, его состояние осложнялось тромбоэмболией (закупоркой кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом), сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 09:32
12
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
2
Общество

Более ста вахтовиков из Якутии лечатся в омских больницах от СOVID-19

РИА Новости 10:03
107
Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
91
Хоккей

Андрей Костицын стал хоккеистом «Нефтехимика»

Нападающий Андрей Костицын, минувший сезон отыгравший в минском «Динамо», продолжит карьеру в «Нефтехимике».
Матч ТВ 09:59
Общество

Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в России

Закон был принят Федеральным собранием от 17 апреля, а подписан президентом РФ 24 апреля 2020 года.
Обзор газет вчера в 08:22
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Фигурное катание

Трусову отчислят из «Самбо-70» в случае ухода от Тутберидзе

Директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев сообщил, что школе придется отчислить фигуристку Александру Трусову, если та покинет группу Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 09:16
2
Шоу-бизнес

Актер Петр Красилов лечится от пневмонии

RuNews24.ru 09:09
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Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
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Общество

В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 09:28
1,1K
Здоровье

Медперсонал больницы в Москве жалуется на невыплату зарплат

Младший медицинский персонал наркологической больницы №17 в российской столице жалуется на невыплату зарплат и надбавок, которые обещаны были президентом РФ тем, кто непосредственно занят в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Национальная служба новостей 07:36
2
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
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Гаджеты

Представлена эксклюзивная механическая клавиатура HyperX x Ducky One 2 Mini

3DNews 09:29
Общество

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
Ведомости 07:36
697
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
1,8K
Политика

Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
1
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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