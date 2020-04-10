Экономика
ИзвестияСМИ сообщили о плане правительства по поддержке экономики России
Правительство готовит новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения нового коронавируса, предположительно, на сумму 1 трлн рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Bloomberg.
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с чего всё началось
Правительство намерено значительно повысить расходы на меры поддержки экономики и планирует потратить на это дополнительно около 1 трлн рублей, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.Forbes13:06
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Общество
В ряде стран Европы распространение коронавируса замедлилось
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в минувшую неделю скорость распространения коронавируса в некоторых странах Европы уменьшилась, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:31
Хоккей
Гретцки: хочу первым пожать Овечкину руку, если он побьет мой рекорд
Мой рекорд казался вечным, но если российский форвард его побьет, это будет просто невероятно и здорового для хоккея в целом.
ГЛАС.RU 08 апреля в 22:58
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 07:01
Религия
РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:55
Общество
Въезд в Ростов-на-Дону закроют для постороннего автотранспорта
С 11 апреля Ростов-на-Дону будет закрыт для въезда автомобильного транспорта, у которого нет оснований для передвижения.
Южный автомобиль 15:21
Происшествия
В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар
В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Экономика
В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»
Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 09:17
Энергетика
Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Ридус вчера в 14:36
Общество
Посольство сообщило о переносе вывозного рейса из Антальи в Москву
«Запланированный на 11.04 «вывозной рейс» Анталья — Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа», — говорится в сообщении посольства.
РБК 19:55
Политика
Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США
Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.
РБК 19:20
Экономика
G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка
Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.
Взгляд.ру 19:57
Происшествия
На МКАД два человека погибли в ДТП
При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
РИА Новости 19:11
Общество
В Москве ограничена работа большинства предприятий и организаций
"Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры", – говорится в указе.
Москва 24 13:15
Общество
Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.
КП - Нижний Новгород 13:11
Общество
В России доказали эффективность препарата против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020»
Впервые в истории конкурса «Всемирный автомобиль года» абсолютным победителем оказался автомобиль корейского бренда.
Тарантас Ньюс 08 апреля в 13:30
Наука
Показано движение коронавируса в помещении при кашле
Специалисты создали трехмерную модель, показывающую, как частицы вируса SARS-CoV-2 распространяются в закрытом помещении.
Lenta.ru 12:21
Происшествия
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Ростовская больница №6 не может принимать пациентов из-за выявленных нарушений эпидемиологической безопасности.
Российская газета 14:49
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество
В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
RT на русском 16:42
Общество
Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда 18:29
Общество
Пик коронавируса в России спрогнозировала Скворцова
По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, заболеваемость коронавирусной инфекцией в нашей стране может выйти на пиковое плато примерно через две недели, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 08 апреля в 00:56
Общество
Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:02
Здоровье
В Приамурье снимут запрет на работу торговых центров и общепита
Большая часть предприятий, общепит, торговые центры, ломбарды заработают в Приамурье с 13 апреля, запрет, введенный ранее из-за коронавируса, сохранится в регионе для ночных клубов, кинотеатров, детских развлекательных заведений, тренажерных залов, бассейнов и компьютерных клубов, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 09:37
Здоровье
Шведский врач сделал мрачный прогноз по коронавирусу
Шведский врач Ингве Густафсон заявил, что в скором времени страну ждут «ужасные цифры» смертности среди пожилых людей от коронавирусной инфекции.
Известия 18:21
Общество
В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.
Коммерсантъ 19:52
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23