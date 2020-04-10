Экономика

ИзвестияИзвестияСМИ сообщили о плане правительства по поддержке экономики России

Правительство готовит новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения нового коронавируса, предположительно, на сумму 1 трлн рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Bloomberg.
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с чего всё началось
Правительство намерено значительно повысить расходы на меры поддержки экономики и планирует потратить на это дополнительно около 1 трлн рублей, сообщил
 Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
Forbes13:06

Подробнее о событии

Bloomberg: Правительство России может выделить триллион рублей на поддержку экономики

Фонтанка.Ру17:36

Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России

РИА Новости18:00

Bloomberg узнал о планах правительства России выделить триллион рублей на поддержку экономики

Дождь17:40

СМИ сообщили о плане правительства по поддержке экономики России

Известия19:23

Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн

РБК16:49

Bloomberg: правительство подготовило новый пакет антикризисных мер на 1 трлн рублей

Forbes13:06

Bloomberg: Россия выделит почти $14 млрд на поддержку экономики из-за коронавируса

Коммерсантъ12:45
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Общество

В ряде стран Европы распространение коронавируса замедлилось

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в минувшую неделю скорость распространения коронавируса в некоторых странах Европы уменьшилась, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:31
Хоккей

Гретцки: хочу первым пожать Овечкину руку, если он побьет мой рекорд

Мой рекорд казался вечным, но если российский форвард его побьет, это будет просто невероятно и здорового для хоккея в целом.
ГЛАС.RU 08 апреля в 22:58
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Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 07:01
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Религия

РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:55
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Общество

Въезд в Ростов-на-Дону закроют для постороннего автотранспорта

С 11 апреля Ростов-на-Дону будет закрыт для въезда автомобильного транспорта, у которого нет оснований для передвижения.
Южный автомобиль 15:21
38
Происшествия

В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар

В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
1,3K
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
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Экономика

В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 09:17
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Энергетика

Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти

После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Ридус вчера в 14:36
Общество

Посольство сообщило о переносе вывозного рейса из Антальи в Москву

«Запланированный на 11.04 «вывозной рейс» Анталья — Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа», — говорится в сообщении посольства.
РБК 19:55
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Политика

Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США

Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.
РБК 19:20
Экономика

G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка

Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.
Взгляд.ру 19:57
Происшествия

На МКАД два человека погибли в ДТП

При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
РИА Новости 19:11
Общество

В Москве ограничена работа большинства предприятий и организаций

"Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры", – говорится в указе.
Москва 24 13:15
64
Общество

Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.
КП - Нижний Новгород 13:11
100
Общество

В России доказали эффективность препарата против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
217
Здоровье

Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
6
Авто

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020»

Впервые в истории конкурса «Всемирный автомобиль года» абсолютным победителем оказался автомобиль корейского бренда.
Тарантас Ньюс 08 апреля в 13:30
38
Наука

Показано движение коронавируса в помещении при кашле

Специалисты создали трехмерную модель, показывающую, как частицы вируса SARS-CoV-2 распространяются в закрытом помещении.
Lenta.ru 12:21
10
Происшествия

В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Ростовская больница №6 не может принимать пациентов из-за выявленных нарушений эпидемиологической безопасности.
Российская газета 14:49
25
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
670
Общество

В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
RT на русском 16:42
111
Общество

Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда 18:29
456
Общество

Пик коронавируса в России спрогнозировала Скворцова

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, заболеваемость коронавирусной инфекцией в нашей стране может выйти на пиковое плато примерно через две недели, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 08 апреля в 00:56
2,7K
Общество

Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:02
4
Здоровье

В Приамурье снимут запрет на работу торговых центров и общепита

Большая часть предприятий, общепит, торговые центры, ломбарды заработают в Приамурье с 13 апреля, запрет, введенный ранее из-за коронавируса, сохранится в регионе для ночных клубов, кинотеатров, детских развлекательных заведений, тренажерных залов, бассейнов и компьютерных клубов, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 09:37
Здоровье

Шведский врач сделал мрачный прогноз по коронавирусу

Шведский врач Ингве Густафсон заявил, что в скором времени страну ждут «ужасные цифры» смертности среди пожилых людей от коронавирусной инфекции.
Известия 18:21
26
Общество

В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.
Коммерсантъ 19:52
Армия и оружие

The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России

REGNUM 01:42
59
Общество

Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
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