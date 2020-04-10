с чего всё началось

Правительство готовит новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения нового коронавируса, предположительно, на сумму 1 трлн рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Bloomberg.

СМИ сообщили о плане правительства по поддержке экономики России

Общество В ряде стран Европы распространение коронавируса замедлилось Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в минувшую неделю скорость распространения коронавируса в некоторых странах Европы уменьшилась, пишет «МК».

Религия РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса. 171

Экономика Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников. 299

Экономика В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша» Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова. 33

Энергетика Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.

Политика Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.

Экономика G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.

Происшествия На МКАД два человека погибли в ДТП При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.

Общество В Москве ограничена работа большинства предприятий и организаций "Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры", – говорится в указе. 64

Общество Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома. 100

Здоровье Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube. 6

Общество В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом «В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба. 111

Общество Пик коронавируса в России спрогнозировала Скворцова По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, заболеваемость коронавирусной инфекцией в нашей стране может выйти на пиковое плато примерно через две недели, сообщается на сайте РИА Новости. 2,7K

Здоровье В Приамурье снимут запрет на работу торговых центров и общепита Большая часть предприятий, общепит, торговые центры, ломбарды заработают в Приамурье с 13 апреля, запрет, введенный ранее из-за коронавируса, сохранится в регионе для ночных клубов, кинотеатров, детских развлекательных заведений, тренажерных залов, бассейнов и компьютерных клубов, сообщает правительство Амурской области.

Здоровье Шведский врач сделал мрачный прогноз по коронавирусу Шведский врач Ингве Густафсон заявил, что в скором времени страну ждут «ужасные цифры» смертности среди пожилых людей от коронавирусной инфекции. 26