Происшествия
РБКСМИ сообщили о побеге солдата-срочника из военной части в Забайкалье
В Забайкальском крае разыскивают сбежавшего из военной части солдата-срочника Артура Хакимова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет — Совет солдатских матерей России».
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с чего всё началось
В Забайкалье начался розыск уральского солдата-срочника Артура Хакимова, самовольно покинувшего военную часть 3 января. Как рассказали «URA.RU» в правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», перед побегом военнослужащий отправил матери SMS.URA.Ru06:03
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Политика
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»
Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Хоккей
Россия обыграла Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России попала в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, обыграв в первом раунде плей-офф команду Швейцарии со счетом 3:1.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Политика
В Багдаде тысячи людей простились c иранским генералом Сулеймани
Армия и оружие
Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории
Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Футбол
«Бавария» объявила о заключении контракта с вратарем «Шальке» Нюбелем
Клуб объявил о заключении пятилетнего контракта с 23-летним футболистом, который вступит в силу 1 июля.
Кино
Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля
Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.
Армия и оружие
Иракское ополчение призвало не приближаться к военным базам США
Ополчение Ирака предупредило силы безопасности страны, что приближаться к базам США ближе, чем на 1 километр опасно, сообщает Reuters.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Общество
В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша
У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
В России, несмотря на экономические проблемы, все еще появляются новые кроссоверы. Составлен ТОП-12 авто, которые появятся в 2020 году.
Политика
Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Происшествия
Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме
Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
Общество
Алишер Усманов назвал своих возможных наследников
Политика
Лавров и глава МИД Ирана осудили убийство Сулеймани
Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
Футбол
Кукурелья: «Я не оскорблял Милитао, сказал ему, чтобы он закрыл клюв»
Защитник "Хетафе" Марк Кукурелья заявил, что не оскорблял своего визави из "Реала" Эдера Милитао:Хочу прояснить ситуацию и заявить, что я не оскорблял и не унижал Милитао.
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой
Американская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 2020 году.
Армия и оружие
Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада
«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
Футбол
«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Кубке Англии
Матч 1/32 финала Кубка Англии Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед завершился вничью 0:0.
Музыка
Зрители выбрали победителя восьмого сезона шоу «Голос»
Зрители восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале выбрали победителя при помощи СМС-голосования в прямом эфире, сообщает РИА Новости.