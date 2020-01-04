Происшествия

РБКРБКСМИ сообщили о побеге солдата-срочника из военной части в Забайкалье

В Забайкальском крае разыскивают сбежавшего из военной части солдата-срочника Артура Хакимова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет — Совет солдатских матерей России».
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с чего всё началось

В Забайкалье из военной части сбежал уральский срочник. За сутки до исчезновения мать получила SMS

В Забайкалье начался розыск уральского солдата-срочника Артура Хакимова, самовольно покинувшего военную часть 3 января. Как рассказали «URA.RU» в правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», перед побегом военнослужащий отправил матери SMS.
URA.Ru06:03

Подробнее о событии

Челябинского срочника, сбежавшего из части в Забайкалье, заметили в другом регионе. Попутчик солдата запомнил много деталей

URA.Ru09:56

Стало известно о местонахождении сбежавшего из Забайкалья солдата-срочника

Lenta.ru11:01

СМИ сообщили о побеге солдата-срочника из военной части в Забайкалье

РБК08:15

Уральский срочник сбежал из части в Забайкалье

Газета.Ru08:14

В Забайкалье из войсковой части сбежал солдат-срочник

Говорит Москва07:37

«Прости, я непутёвый сын»: Солдата после побега из части в Забайкалье ищут больше суток

Царьград06:57

Срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, находится в Иркутске

Московский Комсомолец10:55
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Политика

Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»

Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Газета.Ru 13:57
Хоккей

Россия обыграла Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России попала в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, обыграв в первом раунде плей-офф команду Швейцарии со счетом 3:1.
РБК 11:50
Происшествия

В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

РИА Новости 12:12
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Политика

В Багдаде тысячи людей простились c иранским генералом Сулеймани

Аргументы недели 11:36
Армия и оружие

Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории

Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Профиль 11:20
Футбол

«Бавария» объявила о заключении контракта с вратарем «Шальке» Нюбелем

Клуб объявил о заключении пятилетнего контракта с 23-летним футболистом, который вступит в силу 1 июля.
Бомбардир.ру 05:13
Кино

Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля

Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.
Игромания.ру 06:00
Армия и оружие

Иракское ополчение призвало не приближаться к военным базам США

Ополчение Ирака предупредило силы безопасности страны, что приближаться к базам США ближе, чем на 1 километр опасно, сообщает Reuters.
Московский Комсомолец 13:46
Политика

Савченко рассказала о гниющей Украине

Lenta.ru 13:46
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
Общество

В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
РИА Новости 09:45
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

В России, несмотря на экономические проблемы, все еще появляются новые кроссоверы. Составлен ТОП-12 авто, которые появятся в 2020 году.
ToDay News Ufa 09:14
Политика

Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Ридус 06:50
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Происшествия

Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме

Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
REGNUM вчера в 23:41
Общество

Алишер Усманов назвал своих возможных наследников

Суть событий вчера в 13:14
Политика

Лавров и глава МИД Ирана осудили убийство Сулеймани

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.
News.ru 09:15
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости 10:21
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

Российская газета 13:26
Футбол

Кукурелья: «Я не оскорблял Милитао, сказал ему, чтобы он закрыл клюв»

Защитник "Хетафе" Марк Кукурелья заявил, что не оскорблял своего визави из "Реала" Эдера Милитао:Хочу прояснить ситуацию и заявить, что я не оскорблял и не унижал Милитао.
Soccer.ru 14:09
Гаджеты

Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT

Актуальные Новости 02 января в 09:36
Авто

Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Автоновости дня 01 января в 14:51
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:44
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой

Американская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 2020 году.
ФАН 02:00
Армия и оружие

Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада

«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
РБК 02:33
Футбол

«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Кубке Англии

Матч 1/32 финала Кубка Англии Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед завершился вничью 0:0.
Советский спорт 14:40
Музыка

Зрители выбрали победителя восьмого сезона шоу «Голос»

Зрители восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале выбрали победителя при помощи СМС-голосования в прямом эфире, сообщает РИА Новости.
Слово и Дело 01 января в 17:41
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