Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.

с чего всё началось

Минэкономразвития разработал два стресс-сценария развития кризиса в экономике, пишет РБК. Сценарии помогут оценить финансовую устойчивость системообразующих предприятий.

В России представлены стресс-сценарии при кризисе в экономике

Общество Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.

Общество В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".

Общество Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

Общество У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20-ти граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.

Технологии Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Религия У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус «По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.

Политика Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.

Происшествия Усольчанку оштрафуют за фейк о враче с коронавирусом Полицейские установили личность автора ложного сообщения в соцсетях о враче, заразившемся коронавирусом, сообщает 6 апреля 2020 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Технологии Ученые разгадали тайну «красного веера» в небе над Японией Астрономам удалось разгадать загадку "красного веера", появившегося более 1,4 тысячи лет назад в небе над Японией, об этом сообщается в публикации на сайте культурологических и социальных наук Университета перспективных исследований (SOKENDAI) в Хаяме.

Общество Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.

Футбол Смолов объяснил возвращение в Россию Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.

Общество Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Происшествия В Томской области частично обрушилась стена больницы По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания.

Общество Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ведомство намерено провести исследование на количество россиян, получивших иммунитет к COVID-19.