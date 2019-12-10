Экономика
REGNUMЦены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
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с чего всё началось
В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.Известиявчера в 16:01
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Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей
Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Хоккей
СКА обыграл московское «Динамо» и одержал 11-ю победу подряд
Матч регулярного чемпионата КХЛ Динамо (Москва) СКА завершился победой гостей.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Происшествия
В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека
По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Политика
Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским
В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Политика
Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса
Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Происшествия
На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми
Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Армия и оружие
Российские военные раздали гумпомощь в Ракке
Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском городе Ракка.
Футбол
Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией
Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
Общество
Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса
Пока бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков.
Политика
В России резко возросло число арестованных чиновников
Несложный подсчет показывает, что в этом году число арестов чиновников выросло в 1,93 раза.
Политика
Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным
«Один из важных результатов встречи «нормандской четверки» заключается в том, что президент Украины впервые документально подтвердил обязательства своей страны буквально и полностью выполнить Минские соглашения», – считает глава Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Спорт
Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS
Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.