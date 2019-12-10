Экономика

REGNUMREGNUMЦены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
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с чего всё началось

Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
Известиявчера в 16:01

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Авиабилеты подорожают в России

URA.Ruвчера в 21:19

Авиаперевозчики и сервисы по бронированию предупредили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

Коммерсантъ01:48

Сервисы по бронированию сообщили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

РБК00:51

СМИ сообщили о подорожании авиабилетов в 2020 году

РИА Новости02:37

Авиабилеты подорожают в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 21:01

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Известиявчера в 20:13

СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Life.ruвчера в 16:53
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Происшествия

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

ТАСС 02:07
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
РИА Новости вчера в 20:00
Спорт

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Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Политика

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Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru вчера в 01:17
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Общество

Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей

Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
НДН.инфо вчера в 21:11
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 08 декабря в 10:26
Происшествия

В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана

РИА Новости 01:03
Хоккей

СКА обыграл московское «Динамо» и одержал 11-ю победу подряд

Матч регулярного чемпионата КХЛ Динамо (Москва) СКА завершился победой гостей.
Советский спорт вчера в 14:16
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Происшествия

В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека

По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
РБК 02:53
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

RT на русском 01:44
Политика

На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией

Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».
Lenta.ru 02:34
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Политика

Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Известия вчера в 21:18
Происшествия

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Армия и оружие

Российские военные раздали гумпомощь в Ракке

Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском городе Ракка.
RT на русском вчера в 06:29
Футбол

Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией

Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
ТК Звезда 02:48
Общество

Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса

Пока бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков.
Ведомости вчера в 16:12
Политика

В России резко возросло число арестованных чиновников

Несложный подсчет показывает, что в этом году число арестов чиновников выросло в 1,93 раза.
Цензуры.Нет 01:33
Политика

Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным

«Один из важных результатов встречи «нормандской четверки» заключается в том, что президент Украины впервые документально подтвердил обязательства своей страны буквально и полностью выполнить Минские соглашения», – считает глава Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.
Взгляд.ру 02:42
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Спорт

Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS

Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
Говорит Москва 00:55
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
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